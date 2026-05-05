Релиз состоялся 4 мая 2026 года. Проект можно найти в цифровом магазине Steam и в приложении Xbox для ПК

Wargaming перенесла морской экшен с консолей на компьютеры. Особенностью релиза стала поддержка кросс-прогресса, который позволяет игрокам сохранить весь накопленный опыт и полученные награды при смене устройства.

Одновременно с релизом разработчики представили майское обновление. Главным событием стала четырехнедельная кампания «Цветущая гора», состоящая из 80 этапов, прохождение которых откроет доступ к наборам камуфляжей и игровым ящикам. При активной поддержке Адмиралтейства участники кампании получат доступ к новому японскому премиумному линкору VII уровня «Инамура». Корабль оснащён скорострельными 410 миллиметровыми орудиями.

В честь Золотой недели Wargaming добавила пять новых скинов. Облики получили корабли Абоа, Кагеро, Мусаси, Фубуки и Акацуки. Также в игре появился трехнедельный календарь «Духи ветра» с набором наград.

Разработчики подготовили контент на тему Римской империи. В игру добавлен итальянский премиумный крейсер VIII уровня «Легат». Возвращён порт Таранто.

Фанаты аниме получили повод вернуться в проект благодаря возобновлению коллаборации с франшизой Arpeggio of Blue Steel -Ars Nova-. В игре снова стали доступны ранее выпущенные корабли ARP Musashi, ARP Nachi и ARP Kirishima. Для любителей серии подготовили специальный набор скинов для линкора Yamato. Отдельная цепочка заданий позволит заработать японские камуфляжи и тематические ящики Arpeggio.