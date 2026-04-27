Разработчики признали ошибки в обновлении 12.0.5 (вышедшем 21 апреля) и пообещали сделать выводы и чаще информировать сообщество.

Патч, добавивший режим маскировки Decor Duels (где игроки прячутся, маскируясь под мебель), вышел с критическими багами, включая уязвимость, позволяющую игрокам видеть замаскированных соперников на мини-карте.

Патч был выпущен на прошлой неделе, и вместо ожидаемого улучшения геймплея игроки столкнулись с серьёзными проблемами. Одна из главных ошибок касалась умения «отслеживать гуманоидов», которое вместо помощи в поиске позволяло точно определять местоположение прячущихся соперников. Это нарушало баланс и делало игру нечестной.

Источник: Blizzard

Кроме того, игроки жаловались на потерю наград, если система считала, что они недостаточно активно перемещались во время поиска предметов. Такая механика, вероятно, была задумана для усложнения процесса, но вызвала недовольство сообщества.

Сейчас разработчики занимаются устранением оставшихся багов и обещают сделать выводы, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.