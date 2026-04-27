Актриса Джина Карано (Gina Carano) намекнула на возвращение во франшизу «Звездных войн» (Star Wars) после «очень приятных» переговоров с Lucasfilm

Разговор состоялся после урегулирования спора Карано с Disney. Актриса подала иск в феврале 2021 года, обвинив студию в несправедливом увольнении. В августе 2025 года стороны достигли соглашения, что позволило возобновить диалог.

По её словам, она уже обсудила возможное сотрудничество с руководителями Lucasfilm Дэйвом Филони (Dave Filoni) и Джоном Фавро (Jon Favreau). Встреча прошла в формате видеоконференции и была охарактеризована актрисой как «очень приятная». Филони недавно занял пост генерального директора подразделения «Звёздные войны», что может повлиять на дальнейшие кадровые решения.

Напомним, Карано покинула проект в 2021 году после скандала из-за публикаций в социальных сетях. Lucasfilm тогда заявила, что её высказывания унижают людей по культурным и религиозным признакам. После увольнения актриса сосредоточилась на кино и спорте. В апреле 2026 года она вышла на ринг и победила Ронду Роузи (Ronda Rousey).

Премьера нового фильма «Звездные войны: Мандалорец и Грогу» (Star Wars: The Mandalorian and Grogu) запланирована на 22 мая 2026 года. Об участии Карано в проекте официально не сообщается.