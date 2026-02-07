Пекин ввел запрет на выпуск несанкционированных цифровых токенов, привязанных к национальной валюте

Центральный банк Китая ввел полный запрет на эмиссию несанкционированных стейблкоинов, привязанных к юаню, включая офшорный (CNH) и внутренний (CNY) рынки.

Решение касается как китайских, так и зарубежных компаний, независимо от юрисдикции. Технологические фирмы, платежные системы и финтех-компании рискуют попасть под санкции за поддержку несогласованных проектов.

Может быть интересно

Ограничение распространяется на любые токены, имитирующие функции национальной валюты, и не допускает их выпуск без согласования властей для всех организаций и физлиц. Кроме того, под него подпадают токенизированные реальные активы (RWA).

Изображение - ChatGPT

Комиссия по регулированию ценных бумаг приравнивает несанкционированный выпуск таких токенов к незаконному размещению активов. Причина в том, что такие токены не передают прав собственности на базовые активы.

Одновременно цифровой юань e-CNY обрел новый статус. С 1 января 2026 года его классифицируют как цифровые депозитные деньги. Банки начисляют проценты по таким счетам, аналогично обычным депозитам. Кошельки с e-CNY застрахованы государственной системой.

Коммерческие банки теперь выплачивают доход держателям цифрового юаня, что делает государственную валюту конкурентоспособной по отношению к частным аналогам.