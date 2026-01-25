Власти республики рассматривают возможность наказания тюрьмой за массовые утечки персональной информации

Министерство по цифровизации и искусственному интеллекту предложило ввести уголовную ответственность за нарушение нормативов по защите личной информации граждан. Нововведение предусматривает ужесточение требований как для государственных организаций, так и для частных компаний.

Представители министерства заявили, что страна меняет курс на полную нетерпимость к случаям компрометации цифровой приватной информации. Власти стремятся обеспечить безопасность граждан и надежно защитить их конституционные права.

Может быть интересно

Министерство также инициировало повышение административных штрафов за несоблюдение стандартов информационной безопасности. В случае одобрения максимальный штраф может увеличиться с $17 000 до $42 500.

Причиной пересмотра законодательства стали громкие случаи компрометации данных за последние годы. Весной 2024 года произошла утечка данных более чем двух миллионов клиентов микрофинансовой компании, а летом 2025 года были скомпрометированы сведения о 16 миллионах человек.

Эта инициатива, по оценке экспертов, приближает Казахстан к международным стандартам регулирования в области защиты персональной информации.