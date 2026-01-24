Центральные банки и финансовые регуляторы Африки фиксируют рост интереса к криптовалютам с привязкой к фиатным активам среди населения и бизнеса

Экс-замгенсека ООН Вера Сонгуэ в ходе выступления на полях форума в Давосе отметила, что стейблкоины становятся основным инструментом финансовой доступности в Африке. По ее словам стоимость традиционных денежных переводов на континенте достигает шести долларов с каждой сотни, что делает их крайне дорогими и медленными.

Стейблкоины позволяют отправлять деньги за считанные минуты и почти без комиссий. Это особенно важно в условиях когда более шестисот миллионов жителей Африки не имеют счетов в банках, но владеют смартфонами. В почти полутора десятка стран региона годовая инфляция превышает двадцать процентов, что подталкивает население хранить сбережения в более стабильных активах.

Наибольшее распространение стейблкоины получили в ЮАР, Нигерии, Эфиопии и Египте. Там они используются преимущественно малым и средним бизнесом для международных расчетов и защиты от девальвации местных валют. Только за год объем ончейн-транзакций вырос более чем на пятьдесят процентов и превысил двести миллиардов долларов.

Нигерия занимает первое место в мире по числу пользователей стейблкоинов — почти тридцать миллионов человек или двенадцать процентов населения. В декабре прошлого года Гана легализовала криптовалютную торговлю, а Нигерия с начала 2026 года обязала провайдеров привязывать транзакции к налоговым номерам граждан.