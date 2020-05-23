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Анонсированная для Playstation Ghost of Tsushima будет сложной игрой

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На прошедшей 14 мая презентации Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы») в рамках State of Play разработчики рассказали о боевой системе в предстоящем приключении от Sucker Punch с открытым миром. А в недавней беседе с IGN руководитель команды разработки Нейт Фокс (Nate Fox) пообещал очень сложные бои. Хотя Дзин и опытный самурай, его можно лкгко убить, — игроки не смогут просто так броситься на массу врагов.

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«Мы стараемся сделать реалистичную игру в этом смысле, так что пара ударов противника приведёт к смерти персонажа, — сказал Нейт Фокс. — Боевик будет очень сложным. Битвы мы характеризуем тремя словами: кровь, грязь и сталь. И отдаём дань смертоносности меча. Мы смотрели самурайские фильмы — в них бойцы падают от одного или двух ударов — на этом построена и наша механика боёв. Победить монголов в бою станет нелегко, это испытание, которое заставит чувствовать героя, а победу ощущать заслуженной. Нельзя будет просто напасть на лагерь и сразиться с пятью врагами сразу — в таком случае Дзин будет повержен и умрёт».

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В демонстрации State of Play показывался геймплей опытного игрока. В беседе журналистов IGN с творческим директором Ghost of Tsushima Джейсоном Коннеллом (Jason Connell), последний подчеркнул, что игроки будут вынуждены использовать все условки и умения главного героя: «Вокруг может оказаться много врагов, и тогда придётся прибегать к использованию некоторых особых тактик Призрака, чтобы улучшить боевой стиль — в противном случае 7 или 8 монголов вокруг могут оказаться слишком сложными даже для опытного самурая».


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Если этих вызовов недостаточно, Нейт Фокс обещает в игре также поединки против других опытных бойцов: «Есть кое-что, не показанное нами в State of Play, о чём я желал бы рассказать. Это дуэли с другими опытными фехтовальщиками. Это классические самурайские штуки. Эти бои будут невероятно трудны, они персонализированы и требуют кинематографического подхода к победе над противником. Чтобы победить, игрок должен изучить своего противника и понять, как он атакует».

Сейчас время запуска Ghost of Tsushima, который станет эксклюзивом PlayStation 4, назначено на 17 июля.

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13:16
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