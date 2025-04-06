Сообщество Bitcoin обсуждает радикальное обновление протокола — инициативу QRAMP, направленную на защиту от угроз со стороны квантовых компьютеров.

В криптовалютной индустрии разгораются дискуссии вокруг потенциально самого масштабного обновления протокола Bitcoin за всю историю его существования. Разработчик Агустин Крус предложил инициативу под названием QRAMP (Quantum Resistant Address Migration Proposal), цель которой — защитить пользователей от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров.

Проект предполагает обязательную миграцию всех пользователей из классических адресов на базе ECDSA в новые адреса, использующие постквантовую криптографию. Это предложение обусловлено нарастающими опасениями, что стремительное развитие квантовых технологий может сделать существующие методы шифрования уязвимыми. В случае принятия QRAMP, Bitcoin может столкнуться с хардфорком — жёстким разделением блокчейна на две несовместимые версии.

Что это значит для владельцев BTC? QRAMP предполагает, что после определённого блока все узлы, поддерживающие обновление, перестанут признавать транзакции со “старыми” адресами. Любые средства, не переведённые на защищённые постквантовые кошельки, окажутся фактически замороженными. Таким образом, пользователям придётся не просто хранить криптовалюту, но и следить за техническим состоянием своих кошельков, своевременно адаптируясь к новым стандартам безопасности.

Эпоха, когда можно было “купить и забыть” о Bitcoin, уходит в прошлое. QRAMP поднимает вопрос о философии цифровой собственности: теперь каждый держатель BTC должен разбираться в тонкостях криптографических протоколов, знать тип подписи своего адреса и быть готовым к миграции.

Это предложение уже вызвало бурные обсуждения в сообществе: от вопросов технической реализации до этичности подобного давления на пользователей. Многим вспоминается пример 2017 года, когда в результате хардфорка появился Bitcoin Cash, вызвав путаницу и снижение доверия к основной сети.

Несмотря на то, что QRAMP пока находится на стадии обсуждения, само появление инициативы меняет фокус внимания криптосообщества. Если раньше в центре обсуждений была цена BTC, то сегодня всё чаще поднимаются темы квантовой угрозы, устойчивости криптографии и будущего децентрализованных систем.