"Самый умный ИИ на Земле", - написал Маск у себя в Твиттере.

До выхода новой версии искусственного интеллекта Grok 3 осталось менее суток, сообщил миллиардер Илон Маск в соцсети X. 17 февраля предприниматель подтвердил, что подготовка к запуску идет по плану.

Grok 3 — продукт компании xAI, созданный на основе вычислительных мощностей суперкомпьютера Colossus. Этот компьютер, работающий на 100 тыс. микросхемах Nvidia H100, обеспечил 200 млн часов обучения ИИ, что в 10 раз превышает объем предыдущей версии Grok 2. Благодаря этому новая версия ИИ сможет быстрее обучаться, точнее обрабатывать данные и адаптироваться к сложным сценариям.

Разработчики использовали несколько технологий для усовершенствования Grok 3:

Синтетические наборы данных — обучение происходило на искусственно созданных сценариях, а не на реальных данных.

Механизм самокорректировки — ИИ способен самостоятельно выявлять и исправлять ошибки.

Обучение по подкреплению — система училась, штрафуя себя за ошибки и оптимизируя результаты.

Новый чат-бот Grok 3 встроен в соцсеть X. Пока пользователи могут работать с Grok 2, но после обновления появится возможность переключиться на обновленную версию.



