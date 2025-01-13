Это будет самый тонкий iPhone в истории

Компания Apple, вероятно, остановилась на названии iPhone 17 Air для будущего смартфона, который, по слухам, станет самым тонким устройством в линейке iPhone. Об этом сообщил известный аналитик Марк Гурман в своём информационном бюллетене Power On для Bloomberg.

Ожидается, что iPhone 17 Air станет своеобразным испытательным полигоном для новых технологий, которые будут применяться в будущем, в том числе в первых складных устройствах Apple. По словам Гурмана, основной акцент при разработке модели сделан на толщину корпуса — устройство может быть на 2 мм тоньше текущих моделей iPhone. Предполагаемая толщина нового смартфона составит от 5,5 до 6,25 мм, что даже меньше, чем у самого тонкого iPhone 6.

Марк Гурман отмечает, что уменьшение толщины устройства играет важную роль в подготовке Apple к выпуску складных смартфонов и планшетов. Тонкость корпуса необходима для повышения гибкости будущих устройств и их удобства в использовании.

Одной из ключевых инноваций iPhone 17 Air может стать новый внутренний сотовый модем Apple под кодовым названием Sinope. Этот модем впервые появится в iPhone SE, который выйдет весной этого года. Ожидается, что 17 Air станет одним из первых флагманов, оснащённых этим модемом. Кроме того, в линейке iPhone этого года дебютируют чипы Wi-Fi и Bluetooth собственного производства Apple, что позволит компании снизить зависимость от сторонних поставщиков.

Согласно слухам, новый iPhone 17 Air получит 6,6-дюймовый дисплей ProMotion OLED с переменной частотой обновления 120 Гц, который ранее был доступен только в моделях Pro. Устройство будет оснащено одним основным объективом камеры на 48 мегапикселей и фронтальной камерой на 24 мегапикселя.

Под капотом смартфон будет иметь чип Apple A19 и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечит быструю работу функций на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence AI.

Название «Air» уже стало символом тонкости и лёгкости в линейке продуктов Apple. В своё время MacBook Air и iPad Air предлагали самые лёгкие и тонкие версии устройств. Теперь компания, судя по всему, решила применить этот подход и к iPhone, предложив пользователям максимально тонкий и лёгкий смартфон.

Пока остаётся открытым вопрос, когда именно Apple представит iPhone 17 Air. Однако по прогнозам экспертов, устройство будет выпущено уже этой осенью.