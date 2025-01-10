Превосходное программно-совместимое обновление C64 — но слишком поздно, учитывая выпуск Intel 8086 в 1978 году.

На выставке CES 2025 не только демонстрируют мировые технологические инновации, но и уделяют время истории. Одним из таких воспоминаний является анонс компьютера Commodore 128 на CES 1985 — последнего 8-битного ПК в эпоху, когда индустрия уже переходила к 16-битным и 32-битным системам.

Commodore 128 был прямым продолжением культового Commodore 64, который к тому времени уже стал одним из самых популярных домашних компьютеров в истории с продажами около 17 миллионов единиц. Однако, несмотря на успех своего предшественника, Commodore 128 не смог повторить его достижений. Этот компьютер был выпущен в период, когда на рынке уже доминировали 16-битные машины, такие как ПК на базе процессора Intel 8086.

Commodore 128 имел удвоенный объём оперативной памяти (128 КБ против 64 КБ у C64) и процессор, способный работать на частоте до 2 МГц. Однако это были лишь эволюционные изменения, а не революционные новшества, и поддержка нового программного обеспечения для Commodore 128 оказалась довольно ограниченной. В то время как оригинальный C64 пользовался широкой поддержкой разработчиков и пользовался популярностью среди геймеров, C128 не смог добиться такого же уровня успеха.

Несмотря на это, Commodore 128 предложил несколько уникальных функций. Одной из них была возможность работы с двумя мониторами благодаря наличию двух графических чипов. Хотя по современным стандартам разрешение и цветопередача были ограничены, в 80-х годах сама идея использования двух мониторов была крайне редкой и впечатляющей.

Commodore 128 также поддерживал совместимость с C64, что позволяло пользователям запускать старые программы и игры. Однако для этого требовалось ручное переключение режимов, что делало использование компьютера менее удобным.

Основная причина, по которой Commodore 128 не смог завоевать популярность, заключается в том, что к моменту его выпуска рынок уже переходил к 16-битным и 32-битным компьютерам. Intel 8086 был представлен ещё в 1978 году, и к 1985 году 16-битные ПК успели утвердиться на рынке. В то время как конкуренты предлагали более мощные и перспективные системы, Commodore 128 выглядел как улучшенная версия устаревающей технологии.

Тем не менее, некоторые ретро-энтузиасты и коллекционеры до сих пор ценят Commodore 128 за его уникальные особенности и возможности. Игры, оптимизированные для этого компьютера, например классическая RPG Ultima V от Origin Systems, предлагали улучшенную графику и дополнительные функции, включая музыку.

Сегодня Commodore 128 воспринимается скорее как сноска в истории Commodore 64. Несмотря на свои улучшения и инновации, он так и не смог стать таким же культовым устройством, как его предшественник. Однако его существование остаётся важной частью истории развития домашних компьютеров, напоминая о том, как быстро развивалась индустрия в 80-х годах.



