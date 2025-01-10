Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Oxygen_92
Журналисты опровергли заявления Трампа о виновности губернатора Калифорнии в пожаре в Лос-Анджелесе
Самое время обвинить в трагедии правительство демократов

В серии постов на своей платформе Truth Social избранный президент Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в том, что политика штата в области управления водными ресурсами стала причиной нехватки воды для тушения пожаров. По его словам, губернатор уделял слишком много внимания защите рыбы-корюшки и слишком мало — подготовке к чрезвычайным ситуациям. Трамп утверждал, что пожарные гидранты в районе Пасифик-Палисейдс оказались пустыми именно по этой причине.

В свою очередь, миллиардер Илон Маск написал на платформе X, что приверженность городских властей политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) якобы мешает эффективному реагированию на пожары.

Однако, как выяснили журналисты Los Angeles Times и Politico, реальная причина проблем с водоснабжением во время тушения пожаров оказалась связана с резким увеличением спроса на воду. По словам Джанис Киньонес, генерального директора и главного инженера Департамента водных ресурсов и энергетики Лос-Анджелеса, резервуары просто не успевали наполняться достаточным количеством воды из-за высокой потребности на более низких высотах.

Офис губернатора Ньюсома оперативно отреагировал на заявления Трампа. Представитель губернатора Иззи Гардон заявил, что никакой "декларации о восстановлении водоснабжения", о которой говорил Трамп, не существует. "Это чистая выдумка", — отметил Гардон. Он подчеркнул, что губернатор сосредоточен на спасении людей и обеспечении пожарных всеми необходимыми ресурсами.

Тем временем эксперты в области водных ресурсов опровергли связь между политикой управления водными ресурсами и проблемами тушения пожаров. Марк Голд, член правления Metropolitan Water District Южной Калифорнии, заявил, что связывать усилия по защите дельты корюшки с лесными пожарами безответственно и опасно. Он подчеркнул, что в резервуарах агентства сейчас хранится рекордное количество воды, а причиной катастрофы стали изменения климата.

Несмотря на разъяснения официальных лиц и экспертов, дезинформация продолжила распространяться в социальных сетях. Некоторые пользователи X заявили, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс якобы сократила бюджет пожарной службы, чтобы выделить дополнительные средства полиции. Politico выяснил, что это утверждение также не соответствует действительности. На самом деле бюджет пожарной службы города увеличился на $50 миллионов по сравнению с предыдущим годом. Однако начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули отметила, что сокращение бюджета на сверхурочные работы ограничило возможности департамента по подготовке и реагированию на крупные чрезвычайные ситуации.

Всё это показывает, что дезинформация в социальных сетях может усугублять и без того трагические события. После разрушительных ураганов Милтон и Хелен сотрудники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) уже сталкивались с угрозами в свой адрес из-за ложных заявлений в интернете. Теперь эта проблема повторяется в Калифорнии.

На фоне природной катастрофы и трагических потерь, включая пять погибших в пожаре в районе Итон, социальные сети продолжают быть не только инструментом для обмена информацией, но и оружием для распространения лжи. Специалисты напоминают, что важно доверять проверенным источникам и не поддаваться на провокации в интернете, чтобы предотвратить дальнейшее нагнетание страха и хаоса.

#сша #илон маск #трамп #калифорния #демократы #лос- анджелес
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси наладили серийное производство новейших станков для выпуска деталей сложной формы
+
В России возрождают добычу стратегически важного металла — бериллия
3
В 2024 году в России ввели в эксплуатацию три моста, которые вошли в ТОП-20 самых длинных мостов
5
RX 9070 от AMD в Call of Duty соперничает с RTX 4080 Super
+
Серия Samsung Galaxy S24 первой получит январское обновление Android 2025 года
+
Инсайдеры: GTA 6 предложит продвинутую графику и физику, превосходящие RDR 2
3
Су-57 5-го поколения превосходит конкурентов за счет высокой огневой мощи и ассортимента боеприпасов
14
На атакованном дальнобойной ФАБ заводе "Мотор Сич" делали двигатели для дронов "Паляница"
+
Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
+
Сирия на пути к федерации или к хаосу
+
Samsung намерена внедрить технологию Color Filter on Encapsulation в будущий Galaxy S26 Ultra
+
Xeneon Edge представила 14-дюймовый сенсорный экран для просмотра информации на ПК
+
ВКС России нанесли удар ФАБами с УМПК по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
4
Сотрудники Apple обманули компанию на $152 000 через пожертвования на благотворительность
+
В данный момент компания Vivo работает только над смартфонами X200S и X200 Ultra
+
В NVIDIA разъяснили заявление Дженсена Хуанга о том, что RTX 5070 быстрее RTX 4090
6
Micron потратит $7 млрд на строительство предприятия по упаковке HBM в Сингапуре
+
Realme Neo 7 SE с чипом Dimensity 8400 Max составит конкуренцию Poco X7 Pro
+
Оверклокер Safedisk побил мировой рекорд разгона оперативной памяти с помощью G.Skill Trident Z5
3
NVIDIA обрушилась с критикой на готовящиеся санкции США
2

Популярные статьи

7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
116
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
4
"Носферату": краткий обзор фильма
1
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
11
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
6
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
2

Сейчас обсуждают

Сергей
20:39
В начале написали , что 50XX серию год ещё ждать и цены не понятно какие будут, а вывод сделали - ждите 5 серию. Лично я перед НГ перешёл с 3060 на 4070 ti 16 Гб и думаю 5 серию пропущу.
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
swr5
20:32
Толку того что она получила, кому нужна карта для игрулек за тонны килобаксов.
RTX 5090 получила компактную печатную плату с 30-фазной подсистемой питания
Amon Amarth
20:30
Тормозить никак и не надо. Всё равно там маневрировать не получится. Смысл в том, чтобы пролетая мимо той звездной системы, попытаться передать домой хоть какую-то информацию, какую повезёт получить. ...
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
Mostack
20:23
человек в большинстве своем всегда чем то занят. Вместо того же тупления в инетике можно и паяльник размять. Большой вопрос в чем больше пользы ;)
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
Mostack
20:22
нельзя начинать сразу с ремонта ноутбука, или атомной электростанции - лампочки вполне подойдут для начинающих. Всегда существовала прослойка копошашихся дома в уголке и чего то творящих разной степен...
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
unhurtable
20:18
Точно такие же визжали что 1060 3 гига достаточно, потом что 2060 6 норм, теперь когда вас, лошков обули внаглую обозвав 4050 4060(никто скромно не заметил урезание PCI-E) а 4050 даже делать не стали ...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Mostack
20:18
У вас даже забористее моей статьи выходит!
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
Nvidia&Intel Hater
20:17
Хуанг любит иметь гоев )
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Nvidia&Intel Hater
20:16
никто и не спорит.графика редкостное гавно года 14 го
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
PanzerK
20:13
А вы смешной... продолжайте...
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем