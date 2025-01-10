Самое время обвинить в трагедии правительство демократов

В серии постов на своей платформе Truth Social избранный президент Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в том, что политика штата в области управления водными ресурсами стала причиной нехватки воды для тушения пожаров. По его словам, губернатор уделял слишком много внимания защите рыбы-корюшки и слишком мало — подготовке к чрезвычайным ситуациям. Трамп утверждал, что пожарные гидранты в районе Пасифик-Палисейдс оказались пустыми именно по этой причине.

В свою очередь, миллиардер Илон Маск написал на платформе X, что приверженность городских властей политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) якобы мешает эффективному реагированию на пожары.

Однако, как выяснили журналисты Los Angeles Times и Politico, реальная причина проблем с водоснабжением во время тушения пожаров оказалась связана с резким увеличением спроса на воду. По словам Джанис Киньонес, генерального директора и главного инженера Департамента водных ресурсов и энергетики Лос-Анджелеса, резервуары просто не успевали наполняться достаточным количеством воды из-за высокой потребности на более низких высотах.

Офис губернатора Ньюсома оперативно отреагировал на заявления Трампа. Представитель губернатора Иззи Гардон заявил, что никакой "декларации о восстановлении водоснабжения", о которой говорил Трамп, не существует. "Это чистая выдумка", — отметил Гардон. Он подчеркнул, что губернатор сосредоточен на спасении людей и обеспечении пожарных всеми необходимыми ресурсами.

Тем временем эксперты в области водных ресурсов опровергли связь между политикой управления водными ресурсами и проблемами тушения пожаров. Марк Голд, член правления Metropolitan Water District Южной Калифорнии, заявил, что связывать усилия по защите дельты корюшки с лесными пожарами безответственно и опасно. Он подчеркнул, что в резервуарах агентства сейчас хранится рекордное количество воды, а причиной катастрофы стали изменения климата.

Несмотря на разъяснения официальных лиц и экспертов, дезинформация продолжила распространяться в социальных сетях. Некоторые пользователи X заявили, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс якобы сократила бюджет пожарной службы, чтобы выделить дополнительные средства полиции. Politico выяснил, что это утверждение также не соответствует действительности. На самом деле бюджет пожарной службы города увеличился на $50 миллионов по сравнению с предыдущим годом. Однако начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули отметила, что сокращение бюджета на сверхурочные работы ограничило возможности департамента по подготовке и реагированию на крупные чрезвычайные ситуации.

Всё это показывает, что дезинформация в социальных сетях может усугублять и без того трагические события. После разрушительных ураганов Милтон и Хелен сотрудники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) уже сталкивались с угрозами в свой адрес из-за ложных заявлений в интернете. Теперь эта проблема повторяется в Калифорнии.

На фоне природной катастрофы и трагических потерь, включая пять погибших в пожаре в районе Итон, социальные сети продолжают быть не только инструментом для обмена информацией, но и оружием для распространения лжи. Специалисты напоминают, что важно доверять проверенным источникам и не поддаваться на провокации в интернете, чтобы предотвратить дальнейшее нагнетание страха и хаоса.