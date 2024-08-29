Это уже не первый случай сокращений в компании в этом году

Apple Inc. приняла решение сократить около 100 рабочих мест в своем подразделении цифровых сервисов. Увольнения затронули сотрудников, работающих в нескольких командах под руководством старшего вице-президента по интернет-сервисам Эдди Кью. Наибольшее сокращение произошло в команде, отвечающей за приложение Apple Books и Apple Bookstore. Также были затронуты сотрудники, занимающиеся Apple News и другими сервисами.

Согласно источнику Bloomberg, Apple Books перестал быть основным направлением для компании, хотя приложение по-прежнему будет обновляться и получать новые функции. В случае с Apple News увольнения не указывают на снижение приоритета этого сервиса, подчеркнули источники.

Сокращения рабочих мест в Apple случаются редко. Тем не менее, в 2024 году это уже не первый случай — ранее в этом году компания закрыла проект по созданию беспилотного автомобиля, что привело к увольнению сотен работников. Были также свернуты проекты по разработке дисплеев microLED и закрыта команда в Сан-Диего.

В последние годы направление сервисов стало важным двигателем роста Apple. В прошлом финансовом году на долю сервисов пришлось более 22% продаж компании, что значительно больше, чем десять лет назад, когда этот показатель составлял менее 10%.



Многие из сокращений затронули организацию приложений, возглавляемую вице-президентом Роджером Роснером. Сотрудникам дали 60 дней на поиск другой работы внутри Apple перед окончательным увольнением.



В то время как Apple проводит точечные сокращения, другие технологические гиганты Кремниевой долины, такие как Cisco Systems Inc. и Intel Corp., сталкиваются с более масштабными сокращениями. Cisco планирует сократить около 7% своего персонала, а Intel — более 15%, что связано с замедлением роста и переходом на искусственный интеллект.



Представители Apple из Купертино, штат Калифорния, отказались комментировать недавние сокращения.