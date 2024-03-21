Эти директивы должны обеспечить безопасность на предстоящих выборах в Европейский парламент.

На следующей неделе в Европейском союзе планируется введение директив, которые обязуют социальные сети, такие как X, TikTok, Facebook** и другие, принять меры для уменьшения рисков, связанных с выборами, чтобы не столкнуться со значительными штрафами.

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Февральский проект руководящих принципов, являющийся частью Закона о цифровых услугах (DSA), предусматривает обязательства для крупных технологических компаний бороться с незаконным и вредоносным контентом на своих платформах. Особое внимание уделяется проблемам вмешательства в выборы и созданию обманчивого контента с использованием искусственного интеллекта, особенно в преддверии предстоящих выборов в Европейский парламент.

Представитель Комиссии подчеркнул, что крупные технологические компании играют ключевую роль в формировании общественного мнения и поведения избирателей, поэтому важно, чтобы они предпринимали эффективные меры для снижения рисков, связанных с избирательными процессами.

Руководящие принципы, которые предстоит ввести, не будут иметь принудительный характер для платформ, однако компании должны будут активно работать над снижением рисков. В противном случае, они могут быть оштрафованы в соответствии с Законом о цифровых услугах, и размер штрафа может достигать до 6% от их годового глобального оборота.

В последние недели несколько крупных компаний, включая Meta Platforms*, Google и TikTok, объявили о различных мерах, направленных на борьбу с дезинформацией, злоупотреблениями и искусственным влиянием на выборы в Европейский парламент.

Meta Platforms*, а также принадлежащие ей Facebook** и Instagram**:

* признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена;