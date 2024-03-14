Почему, зачем и когда власти США запретят TikTok

Американские политики активно обсуждают новый законопроект, направленный на запрет популярного приложения для обмена видео TikTok в США, если его китайские владельцы не продадут компанию. Этот шаг инициирован из-за возросших опасений по поводу безопасности данных пользователей и связей приложения с китайским правительством.



Инициаторы законопроекта, представители обеих основных партий, выразили опасения, что китайский владелец ByteDance может быть вынужден передать данные о 170 миллионах пользователей TikTok в США в связи с законами о безопасности в Китае. В ответ на эти опасения, представители TikTok заявили, что не будут предоставлять данные своих иностранных пользователей китайскому правительству.



13 марта законопроект был принят Палатой представителей США с поддержкой 352 голосов, в то время как 65 членов высказались против. Теперь он направляется в Сенат, где его ждет тщательное обсуждение и, возможно, изменения. Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать законопроект, если он будет одобрен Сенатом.

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Это не первая попытка американских властей ограничить TikTok. В 2020 году бывший президент США Дональд Трамп также пытался запретить приложение, однако его попытки были неудачными. Теперь, будучи утвержденным в качестве кандидата от республиканской партии на президентских выборах 2024 года, Трамп выразил свое неодобрение новому законопроекту, утверждая, что это действие будет только на пользу Facebook.



Если законопроект будет принят, у ByteDance будет шесть месяцев на продажу TikTok, прежде чем вступит в силу запрет на приложение. Один из способов реализации запрета - удаление приложения из магазинов приложений Apple и Google. Это затруднит доступ новым пользователям к приложению, а уже существующие пользователи не смогут получать обновления.

Реакция пользователей TikTok в США на предложенный запрет была разнообразной. Некоторые выступили против законопроекта, утверждая, что приложение играет важную роль в их жизни и работе. Однако поток обращений пользователей TikTok к политическим представителям возможно только усилил обеспокоенность некоторых политиков относительно безопасности приложения и убедил их в необходимости принятия закона.



Если законопроект будет принят в США, это может послужить примером для других стран. Ранее TikTok уже был запрещен в Индии и заблокирован в нескольких других странах. Также стоит учитывать, что приложение собирает больше данных о пользователях, чем многие другие платформы социальных сетей, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности данных.