Прогнозы предвещают дальнейший рост в 2024 году.

Криптовалютный рынок пребывает в состоянии роста, поскольку цена Биткоина продолжает стремительно расти, превысив отметку в $60 000. Согласно последним данным, рыночная капитализация этой криптовалюты составляет внушительные $1,18 трлн. Сообщается о прогнозах на дальнейший рост, вызванных рядом факторов.



Одной из крупнейших криптобирж предсказывается, что в текущем году Биткоин может достичь диапазона от $75 000 до $82 000, с краткосрочным сопротивлением на уровне $60 000. Эксперты указывают, что несмотря на возможные колебания, есть реальная вероятность увидеть новый исторический максимум до конца 2024 года.



На фоне этих прогнозов ожидается, что последние недели первого квартала сохранят благоприятные условия для криптовалютного рынка, и Биткоин закрепится выше уровня в $60 000. Учитывая, что Биткоин в настоящее время находится всего на 14% ниже своего исторического максимума, аналитики полагают, что с учётом предыдущих тенденций, к марту он может достичь отметки в $69 000, а в апреле даже превысить этот показатель.

Следует отметить, что в апреле криптовалютный рынок ожидает бурный рост из-за события халвинга, что, по мнению экспертов, приведет к дальнейшему росту цены Биткоина в течение нескольких месяцев. Оптимистичные прогнозы предполагают, что Биткоин может завершить текущий год в районе $84 000.



Помимо этого, международная банковская организация Standard Chartered предсказывает, что к 2025 году цена Биткоина достигнет отметки в $200 000. Криптоаналитик Туур Деместер предвидит колебания в пределах $200 000 - $600 000 до 2026 года, обусловленные правительственными мерами по стимулированию экономики. Отчет финансовой платформы Matrixport также поддерживает оптимистичные прогнозы, указывая на возможное достижение уровня в $63 000 уже в марте 2024 года.



Таким образом, ожидания на рынке криптовалют связаны с дальнейшим ростом Биткоина, что приносит радость инвесторам и сторонникам цифровых активов.