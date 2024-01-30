Samsung Electronics China и Baidu AI Cloud объявили о партнерстве, благодаря которому продаваемые в Китае смартфоны Galaxy S24 получат новые ИИ-функции с помощью чатбота Ernie.

Что такое чатбот Ernie

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Ernie - это разработка компании Baidu, основанная на передовой языковой модели Ernie 4.0, представленной в октябре 2023 года. Ernie обладает способностью понимать, генерировать, запоминать и воспроизводить разнообразные формы информации. Baidu утверждает, что возможности чатбота Ernie не проигрывают чатботам от OpenAI, и его аудитория уже превысила 100 миллионов клиентов.

Чэнь Ифань, вице-президент Baidu, обещает, что в будущем чатбот Ernie будет применяться в более широком спектре областей. Он также подчеркивает, что Baidu AI Cloud предоставляет разработчикам удобные инструменты, такие как ModelBuilder и AppBuilder, для создания собственных приложений.

Какие новые функции Ernie добавит в Samsung Galaxy S24

С использованием Ernie Samsung обновил свой ассистент Samsung Note Assistant, который может переводить, систематизировать и форматировать текст.

Кроме того, смартфоны Galaxy S24 смогут переводить речь в текст, определять говорящего и переводить разговор на несколько языков во время звонков, устраняя языковые барьеры.

Еще одна инновационная функция Ernie - "Обвести для поиска", с помощью которой простым движением руки можно искать объекты в текстах, фотографиях, аудио- и видеофайлах. Эта функция будет взаимодействовать с поисковиком Baidu Search, для более точного и оперативного поиска.

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