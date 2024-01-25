Apple удалось это сделать впервые за 12 лет.

В настоящее время Apple удерживает значительную часть глобального рынка смартфонов, выбивая Samsung с этой позиции в первый раз за последние 12 лет. Согласно данным Международной корпорации по данным (IDC), в 2023 году было реализовано почти 1,2 млрд мобильных устройств, что на 3% меньше, чем в 2022. Это рекордно малый объем продаж за последнюю декаду, так как многие потребители стараются сохранять свои финансы в условиях нестабильной экономики и высоких процентных ставок. Специалисты предсказывают, что рынок восстановится в этом году.

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Взлёт Apple

Однако в IDC отметили, что Apple, реализовавшая в минувшем году более 234 млн смартфонов, признана как 'величайший победитель'.

"Apple не только остается единственным участником тройки лидеров, демонстрирующим год к году устойчивую динамику, но и впервые занимает лидирующую позицию", — отметил Набила Попал из IDC.

И это происходит вопреки усилению регулирующих механизмов и продолжению борьбы с Huawei на китайском рынке, который для неё является ключевым.

Huawei в последнее время успешно расширяет производство собственных чипов, преодолевая ограничения на использование технологий, произведенных в США, в связи с обвинениями в угрозе национальной безопасности со стороны Вашингтона.

Инициативы по обновлению устаревших моделей и предложения о беспроцентной рассрочке также увеличивают спрос на устройства премиум-класса, такие, как Apple.

Падение Samsung

Это неутешительная новость для корпорации Samsung, прежде занимавшей вершину списка глобальных производителей чипов, смартфонов и телевизоров.

Не так давно электронный гигант из Южной Кореи предупредил, что уменьшение прибыли окажется более существенным, чем прогнозировалось, вследствие снижения мирового спроса на бытовую электронику.

Он также испытывает конкуренцию со стороны Xiaomi, популярного как среди пользователей эконом-сегмента, так и на развивающихся рынках.

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В IDC отмечают, что рынок мобильных устройств вступает в 'необычный период', поскольку растет количество производителей устройств Android, вызывая раскол рынка, а потребители склонны отдавать предпочтение складным телефонам и возможностям искусственного интеллекта.