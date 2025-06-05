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Vlad_37
Google выпустила новую бета-версию Android 16 с новыми функциями и возможностями
Android 16 продолжает совершенствоваться в преддверии своего приближающегося запуска.

Компания Google представила очередную бета-версию Android 16, демонстрируя значительные улучшения в работе мобильной операционной системы. Эта предрелизная бета-версия примечательна повышенной стабильностью и рядом новых функций, которые могут появиться в финальной версии.

Среди ключевых изменений выделяется переработанная система управления энергопотреблением, которая теперь обеспечивает до 20% больше автономности на некоторых устройствах. Особое внимание разработчики уделили плавности анимаций - пользователи отмечают, что интерфейс стал заметно отзывчивее даже на бюджетных смартфонах. В системе появился новый механизм фоновой оптимизации, предотвращающий излишний расход ресурсов при работе нескольких приложений одновременно.

Безопасность получила существенные улучшения: в Android 16 внедрена усовершенствованная защита от фишинга и вредоносного ПО, работающая на уровне ядра системы. Особый интерес представляет новая система разрешений, дающая пользователям более тонкий контроль над доступом приложений к данным. Например, теперь можно временно предоставить доступ к камере или микрофону только для конкретного действия.

Интерфейсные изменения включают обновлённую панель быстрых настроек с поддержкой контекстных действий и переработанное меню многозадачности. Разработчики также добавили несколько новых функций для крупных устройств, улучшив работу с раскладными смартфонами и планшетами. Интеграция с сервисами Google стала глубже - особенно это заметно в обновлённом голосовом ассистенте, который теперь быстрее реагирует на сложные запросы.

Текущая бета-версия уже доступна для разработчиков и энтузиастов, участвующих в программе тестирования. Ожидается, что финальная версия Android 16 выйдет в третьем квартале этого года вместе с новыми устройствами линейки Pixel. Аналитики отмечают, что эта версия ОС может стать одной из самых значительных за последние годы по количеству улучшений и новых возможностей.

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#android 16 #новые функции android 16
Источник: andro4all.com
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