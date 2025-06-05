22 мая компания Anthropic представила свои новейшие модели Claude — Opus 4 и Sonnet 4.

Reddit подал иск против компании Anthropic, разработчика ИИ-клиента Claude, обвинив стартап в незаконном использовании контента с платформы для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

В заявлении, поданном в федеральный суд США, Reddit утверждает, что Anthropic скопировала и переработала материалы пользователей без разрешения, нарушая условия использования сайта и законы об авторских правах.

Этот шаг стал частью растущей волны судебных разбирательств между технологическими компаниями и разработчиками ИИ. Ранее авторы, медиа-компании и другие правообладатели уже подавали иски против ИИ-стартапов, включая OpenAI и Stability AI, за использование их контента без лицензии.

Reddit подчеркивает, что его платформа построена на пользовательском контенте, и несанкционированное копирование подрывает доверие сообщества. Компания требует компенсации ущерба и судебного запрета на дальнейшее использование ее данных Anthropic.

Anthropic пока не прокомментировала иск. Ранее компания заявляла, что обучает свои модели на "разнообразных публично доступных данных", но не уточняла источники.

Это дело может стать важным прецедентом в регулировании использования интернет-контента для обучения ИИ.