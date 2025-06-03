WhatsApp для Android может скоро позволить создавать собственные чат-боты с ИИ

WhatsApp для Android, как сообщается, тестирует новую функцию искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит пользователям создавать собственные чат-боты. Meta* развертывает функцию для избранных бета-тестеров, и в ближайшие несколько недель доступ к ней могут получить и другие пользователи. Функция, которая уже доступна в Instagram* и Messenger, позволяет пользователям описать цель, личность и даже внешний вид чат-бота. После создания пользователь сможет вести беседу с ИИ-ботом один на один.

По данным WABetaInfo, компания Meta наконец-то представит в WhatsApp возможность создания чат-ботов на базе AI Studio. Новая функция была замечена в бета-версии WhatsApp для Android 2.25.18.4, доступной в Play Store. Сообщается, что с этим обновлением платформа обмена мгновенными сообщениями выпустила функцию «Создать ИИ» для избранной группы бета-тестеров.

Судя по изображению функции, опубликованному на ресурсе feature tracker, процесс создания чат-бота с искусственным интеллектом похож на тот, что используется в Instagram и Messenger. По слухам, он будет доступен на новой вкладке AI Studio, которая также содержит уже созданные чат-боты, с которыми пользователи могут общаться.

Изображение: WABetaInfo

Чтобы создать собственный чат-бот с искусственным интеллектом, пользователи должны будут сначала написать текст, описывающий его роль и назначение. Пользователи могут подробно описать своего чат-бота, используя до 1000 символов. После этого нужно будет выбрать черты характера ИИ. WhatsApp предложит несколько вариантов, основываясь на описании, однако пользователи также могут добавить свои собственные черты. Кроме того, пользователи должны будут выбрать роль, которую будет играть чат-бот. В качестве примера можно привести такие роли, как помощник, наставник, учитель и т. д.

После этого пользователи смогут выбрать аватар для чат-бота. WhatsApp предложит аватар на основе предоставленной информации. Однако пользователи могут отредактировать изображение или создать новое, используя текстовые подсказки. По завершении этих шагов студия искусственного интеллекта создаст новый чат-бот, с которым пользователи смогут начать общаться.

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