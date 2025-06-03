ASUS и Microsoft настаивают на своевременном переходе для обеспечения безопасности и актуальности ПО.

Дата окончания поддержки Windows 10 уже давно известна — 14 октября 2025 года. После многочисленных призывов Microsoft к обновлению до Windows 11, компания Asus также выразила аналогичную точку зрения. Недавно известный производитель опубликовал сообщение о необходимости перехода на Windows 11 и о важной роли ПК с поддержкой Copilot в ближайшие годы.

В опубликованном 19 мая документе поддержки, обнаруженном Windows Latest, Asus напоминает о прекращении поддержки Windows 10 и о том, как обновление до новой ОС поможет обеспечить защиту. Компания описывает будущее Windows, а именно Copilot. Как обычно, подчеркивается полезность ИИ в повседневной жизни и то, как он может ускорить вашу работу: генерация изображений, резюмирование текста, поиск информации с помощью Recall и другие функции.

Asus уже предлагает несколько продуктов с NPU, соответствующих официальным требованиям Copilot+ ПК. Однако представление Copilot как центрального элемента ОС кажется не совсем обоснованным просто в силу того, что Copilot+ ПК занимают незначительную долю на рынке Windows 11, и те, кто использует ОС без него, включая нас, не испытывают особых проблем.

Несмотря на активное продвижение, Copilot остается довольно специфическим продуктом. К тому же, получить доступ к Copilot можно и через браузер (как и к любому другому ИИ-ассистенту), потеряв только в возможности локальной обработки ИИ, которая, к тому же, на данный момент ограничена несколькими функциями.

Asus предлагает полный набор Copilot+ ПК с процессорами Intel, AMD и Snapdragon, оснащенными мощным NPU. Эти ПК эффективны и обеспечивают достойную производительность, но уступают в графической мощности и стоят дороже обычных ПК с Windows 11.

«Если ваш текущий ноутбук не соответствует требованиям для Windows 11 или Copilot+, сейчас самое время обновиться до устройства, созданного для этого», — отмечает Asus в документе поддержки, рекомендуя всем перейти на новую систему.

Asus также утверждает, что Windows 11 — это не просто обновление, а «умный шаг», который пользователи Windows 10 не должны упустить.

Компания добавила, что Windows 11 имеет более интуитивно понятный дизайн, чем Windows 10, который, по мнению производителя, включает в себя функции, улучшающие пользовательский опыт.