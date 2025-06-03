Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
ASUS присоединяется к Microsoft и предлагает отказаться от Windows 10 в пользу Windows 11
ASUS и Microsoft настаивают на своевременном переходе для обеспечения безопасности и актуальности ПО.

Дата окончания поддержки Windows 10 уже давно известна — 14 октября 2025 года. После многочисленных призывов Microsoft к обновлению до Windows 11, компания Asus также выразила аналогичную точку зрения. Недавно известный производитель опубликовал сообщение о необходимости перехода на Windows 11 и о важной роли ПК с поддержкой Copilot в ближайшие годы.

В опубликованном 19 мая документе поддержки, обнаруженном Windows Latest, Asus напоминает о прекращении поддержки Windows 10 и о том, как обновление до новой ОС поможет обеспечить защиту. Компания описывает будущее Windows, а именно Copilot. Как обычно, подчеркивается полезность ИИ в повседневной жизни и то, как он может ускорить вашу работу: генерация изображений, резюмирование текста, поиск информации с помощью Recall и другие функции.

Asus уже предлагает несколько продуктов с NPU, соответствующих официальным требованиям Copilot+ ПК. Однако представление Copilot как центрального элемента ОС кажется не совсем обоснованным просто в силу того, что Copilot+ ПК занимают незначительную долю на рынке Windows 11, и те, кто использует ОС без него, включая нас, не испытывают особых проблем.

Несмотря на активное продвижение, Copilot остается довольно специфическим продуктом. К тому же, получить доступ к Copilot можно и через браузер (как и к любому другому ИИ-ассистенту), потеряв только в возможности локальной обработки ИИ, которая, к тому же, на данный момент ограничена несколькими функциями.

Asus предлагает полный набор Copilot+ ПК с процессорами Intel, AMD и Snapdragon, оснащенными мощным NPU. Эти ПК эффективны и обеспечивают достойную производительность, но уступают в графической мощности и стоят дороже обычных ПК с Windows 11.

«Если ваш текущий ноутбук не соответствует требованиям для Windows 11 или Copilot+, сейчас самое время обновиться до устройства, созданного для этого», — отмечает Asus в документе поддержки, рекомендуя всем перейти на новую систему.

Asus также утверждает, что Windows 11 — это не просто обновление, а «умный шаг», который пользователи Windows 10 не должны упустить.

Компания добавила, что Windows 11 имеет более интуитивно понятный дизайн, чем Windows 10, который, по мнению производителя, включает в себя функции, улучшающие пользовательский опыт.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#asus #windows 11 #windows 10
Источник: windowslatest.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Реализация мегапроекта тоннеля Чёрное-Каспийское море столкнулась с трудностями
9
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
16
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
6
В России построят новый станкостроительный завод площадью 100 тысяч квадратных метров
+
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
3
Пиратам удалось взломать последние части Call of Duty
1
TSMC начнёт массово выпускать чипы для NVIDIA в Аризоне только к концу года
+
Banana Pi представила новый одноплатный компьютер BPI-R4 Pro на базе MediaTek MT7988A
2
В Москве напротив ЗИЛа возведут новый небоскреб
+
Длина самого большого джета сверхмассивной черной дыры превышает размеры нашей галактики в 2 раза
+
Строительство крупного порта на Северо-Западе России завершится в 2027 году
+
Находясь под санкциями около шести лет, Huawei вложилась более чем в 60 китайских компаний
+
Galaxy Tab S11 Ultra получит усиленную батарею и может выйти с задержкой
1
GeForce GTX 970 с GPU от GTX 980 и 8 ГБ памяти оказалась в 2,7 раза быстрее оригинальной GTX 970
1
Thunderobot выпустила умные очки Aura AI с камерой 12 МП и переводчиком в реальном времени
+
Samsung готовится расширить список устройств с поддержкой бета-версии One UI 8 на базе Android 16
+
Южная Корея представила автономную реактивную систему залпового огня Hanwha
+
Выпущен дистрибутив LinuxFX визуально идентичный Windows 11
1
Тестируемая AMD топовая RX 9800 XT имеет до 32 ГБ памяти GDDR7 и может соперничать с RTX 5080 Super
3
Hell Is Us требует RTX 4090 для игры в разрешении 4K при 30 к/с с ультра настройками
+

Популярные статьи

Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать
10
Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
+
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
51
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
17
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
5
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
19

Сейчас обсуждают

Виктор Лепилкин
00:19
Всё для народа
Тарифы на такси могут вырасти на 30% из-за закона о локализации
Виктор Лепилкин
00:13
Наблюдатели за переговорами свидетельствуют, что диалог с русской делегацией напоминает попытку установления контакта с бациллами чумы. Чума абсолютно уверена в своем биологическом праве распространя...
Для прекращения огня Россия предлагает прежде всего полный вывод ВСУ из РФ
Дато Нижегородский
00:10
Так не раньше, или к? Ох уж эти блохиры на оверклокеше... втакие помои уровня спид-инфо сайт превратили..
Строительство Юго-Западного обхода Краснодара завершится к 2030 году
OlegSSR
23:45
Это все спекуляции на ровном месте. Суд разберется кто прав, кто виноват. Хотя чувствуется, что автор статьи будто бы изначально предвзят.
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
RandomXP
23:40
Интересно, скоро игры будут идти с двумя инсталяторами: x86 и ARM?
Nvidia и MediaTek разрабатывают APU для игровых ноутбуков
Mike3000
23:33
>>назначение президентских выборов в рф надеюсь?
Для прекращения огня Россия предлагает прежде всего полный вывод ВСУ из РФ
Георгий Махалов
23:20
Щас бы не знать что ДЛСС 4 на со роковой линейке есть
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Георгий Махалов
23:13
Седьмое поколение - просто жертва прогресса, дальше вышли и райзены продвигающие 12 потоков в массы и 8 поколение было более многоядерным и уже в скоре 4 ядра стали уделом бюджетников
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
Георгий Махалов
23:10
13400f на старте был убит 7500f, 13100f - 4-х ядерный огрызок, 13500 - просто ненужный проц, i7/i9 без К - просто кусок говна на лопате по цене 13900К и 13700К
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
Эдуард Кузнецов
23:01
Опять "забыли" про кеш на видюхах амд, который лишает гддр7 какого либо преимущества.
Radeon RX 9060 XT в синтетических тестах на четверть быстрее Radeon RX 7600 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем