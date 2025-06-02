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Vlad_37
Samsung Galaxy S26 может отказаться от Gemini в пользу нового помощника Perplexity
Компания может поставить Perplexity в качестве помощника по умолчанию на Galaxy S26 в следующем году

В апреле этого года сообщалось, что Motorola поставила Perplexity в качестве ИИ-ассистента по умолчанию на свои телефоны Razr 2025, отказавшись от Google Gemini. В том же отчете утверждалось, что Samsung ведет переговоры с Perplexity об интеграции ИИ-ассистента этой компании в свои устройства Galaxy, хотя переговоры все еще находились на ранней стадии. Теперь, похоже, обе компании близки к заключению сделки, и Samsung даже рассматривает возможность инвестиций в молодой ИИ-стартап.

Если сделка состоится, Samsung может сделать официальный анонс в конце этого года, однако результаты принесут плоды только в следующем году. Компания намерена поставить Perplexity в качестве помощника по умолчанию, начиная с линейки Galaxy S26 в начале 2026 года.

В рамках сделки Samsung не просто предустановит приложение Perplexity на свои устройства, но и интегрирует его поисковые функции в Samsung Internet. В отчете Bloomberg со ссылкой на источники даже утверждается, что обе компании обсуждали интеграцию технологии Perplexity в Samsung Bixby, хотя пока ничего не подтверждено. В последние недели обе компании, похоже, встречались в Южной Корее, чтобы прийти к соглашению.

Samsung и Perplexity даже обсуждали создание операционных систем на базе ИИ с ИИ-агентами, «которые могут использовать функциональность Perplexity и других ИИ-ассистентов».

Помимо интеграции Perplexity, Samsung станет одним из крупнейших инвесторов стартапа в следующем этапе финансирования. Предположительно, Perplexity хочет привлечь 500 миллионов долларов при оценке в 14 миллиардов долларов.

Если сделка между Samsung и Perplexity состоится и корейский гигант поставит Perplexity в качестве помощника по умолчанию на Galaxy S26, это может значительно повысить узнаваемость ИИ-стартапа.

Samsung тесно сотрудничает с Google, и последняя использует свои флагманские устройства для анонса новых функций. С выпуском Galaxy S24 в 2024 году Samsung и Google объединили усилия, чтобы анонсировать Circle to Search и другие улучшения в Android.

В этом году на Galaxy S25 Google анонсировала несколько улучшений Gemini, включая обновленный оверлей, интеграцию с такими приложениями Samsung, как Календарь, Заметки и Часы, а также возможность понимать цепочки команд.

Google уже находится под следствием Минюста США за монополистическую практику, включая поставку Assistant или Gemini по умолчанию на Android-устройства. Таким образом, сделка между Samsung и Perplexity может сработать в пользу компании.

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#gemini #perplexity #samsung galaxy s26
Источник: androidpolice.com
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