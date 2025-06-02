Размер обновления составляет примерно 1,28 ГБ для всех трех моделей Galaxy S25.

Samsung выпустила новое обновление One UI 7 для серии Galaxy S25. Несмотря на значительный размер, оно не содержит каких-либо заметных функций или исправлений безопасности: в журнале изменений обновления говорится, что оно лишь улучшает удобство использования устройства наряду с рядом других улучшений.

В настоящее время обновление распространяется только в Европе и только на модели Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.

Изображение: Samsung

Согласно отчету SammyFans, обновление имеет номер сборки S921BXXU4BYE7 для Galaxy S25, S926BXXU4BYE7 для Galaxy S25+ и S928BXXU4BYE7 для Galaxy S25 Ultra. Размер обновления составляет около 1,28 ГБ для всех трех моделей флагманской линейки компании.

По сообщениям компании, обновление несет в себе улучшения стабильности устройства и исправления ошибок. Кроме того, подобные обновления могут включать новые функции или улучшения существующих. Также может быть улучшена производительность устройства.

Чтобы установить обновление, пользователям Samsung Galaxy S25 необходимо перейти в раздел Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить. Для завершения процесса установки обновления устройство должно быть заряжено не менее чем на 50 %.

После установки обновления можно будет обновлять сторонние приложения Samsung через Galaxy Store. Согласно отчету, обновление содержит тот же майский патч безопасности 2025, который компания представила в прошлом месяце вместе с другим обновлением на базе One UI 7 для серии Galaxy S25.

Интересно, что новое обновление One UI 7 было выпущено для всех трех флагманских моделей линейки Galaxy S25, но не для последней новинки - Samsung Galaxy S25 Edge. Вскоре обновление может распространиться и на другие регионы.



