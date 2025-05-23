Технология позволяет устанавливать критические исправления без перезапуска системы

Microsoft начала внедрение функции обновлений без перезагрузки (hotpatching) в Windows 11 версии 24H2. Первым таким обновлением стало KB5058497, выпущенное в рамках традиционного «вторника обновлений».

Hotpatching позволяет устанавливать определённые обновления без необходимости перезагружать компьютер. Это достигается за счёт внесения изменений непосредственно в оперативную память, где находятся критические компоненты системы. Обновление содержит только исправленные фрагменты кода и карту их размещения. При установке эти фрагменты копируются в свободные ячейки памяти, и система перенаправляет работающие процессы на обновлённые участки. Также исправленные файлы сохраняются на диск, чтобы изменения сохранялись после следующей перезагрузки.

На данный момент функция hotpatching доступна только для корпоративной версии Windows 11 24H2 Enterprise. Пока нет информации о том, когда она станет доступна для версий Pro и Home.

Важно отметить, что не все обновления можно установить без перезагрузки. Так называемые «базовые» обновления, которые выпускаются ежеквартально и включают новые функции и все предыдущие исправления, всё же требуют полной перезагрузки системы.

Внедрение hotpatching в Windows 11 24H2 Enterprise является значительным шагом вперёд в направлении минимизации простоев и повышения удобства для пользователей. Ожидается, что в будущем эта технология будет расширена на другие версии Windows 11, что позволит более широкому кругу пользователей получать обновления без необходимости перезагрузки системы.