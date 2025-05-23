Последний шаг Samsung подтверждает слухи о раннем выпуске новой версии своего пользовательского интерфейса

Новый отчет указывает на то, что Samsung, возможно, готовится к запуску бета-программы One UI 8 в самое ближайшее время.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Samsung планирует запустить бета-версию One UI 8 в самое ближайшее время. Теперь слухи подтверждает и сама Samsung, которая создала на сайте сообщества специальный подфорум One UI 8 beta для серии Galaxy S25.

Подфорум находится на сайте сообщества Samsung US. Это позволяет предположить, что американские пользователи могут одними из первых получить доступ к бета-версии следующего крупного обновления One UI. В то же время Южная Корея, как ожидается, будет единственным рынком для бета-программы на начальном этапе.

После завершения начального этапа бета-версии ожидается, что доступ к ней получат и другие рынки. Скорее всего, это будут Германия, Индия, Польша, Китай и Великобритания. До сих пор Samsung не запускала свою бета-программу на других рынках, и на данный момент изменений в этом направлении не ожидается.

На данный момент также неясно, какие телефоны Samsung Galaxy смогут принять участие в бета-программе One UI 8. Скорее всего, владельцы Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra смогут протестировать новый пользовательский интерфейс до его публичного запуска.

Изображение: SamMobile



С другой стороны, недавно представленный Galaxy S25 Edge может не попасть в число телефонов, которые получат бета-версию. По крайней мере, это основано на том, что Samsung исключил модели Galaxy S Fan Edition (или FE) из предыдущих бета-программ.

One UI 8 не будет большим обновлением и, скорее всего, не принесет столько новых изменений, как One UI 7.



