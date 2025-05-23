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Vlad_37
Серия Honor 400 получит шесть лет обновлений Android и функции ИИ на базе Google Veo 2
Глобальные варианты Honor 400 и Honor 400 Pro будут оснащены аккумуляторами емкостью 6 000 мАч.

Запуск серии Honor 400 на европейских рынках включает в себя модели Honor 400 и Honor 400 Pro. Honor объявила, что оба смартфона будут представлены с шестилетними обновлениями Android. В рамках сотрудничества с Google компания предложит возможности искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах серии Honor 400 на базе модели Veo 2 для создания видео, что позволит пользователям превращать изображения в короткие видеоролики.

Также подтверждено, что серия Honor 400 будет поддерживать искусственный интеллект для создания видео на Vertex, используя модель создания видео Veo 2 от Google. Это позволит пользователям превращать статичные изображения, такие как произведения искусства и старые фотографии, в короткие видеоролики продолжительностью 5-7 секунд, а также живые фотографии. Однако эта функция не будет доступна из коробки и, как ожидается, появится в следующем обновлении.

Подтверждено, что Honor 400 будет работать на чипсете Snapdragon 7 Gen 3. Он будет оснащен двойной задней камерой, включая 200-мегапиксельную основную камеру и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. Он также может похвастаться 50-мегапиксельной камерой для селфи и корпусом с классом защиты IP66.

Между тем, Honor 400 Pro будет работать на базе SoC Snapdragon 8 Gen 3. Подтверждено, что он будет оснащен тройной задней камерой, состоящей из 200-мегапиксельной основной камеры, 50-мегапиксельного телеобъектива и 12-мегапиксельного ультраширокого датчика. Телефон также получит 50-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи и видеозвонков. Он будет поставляться со степенью защиты от пыли и воды IP68 + IP69.

Глобальные варианты смартфонов могут быть оснащены аккумуляторами емкостью 6 000 мАч. Обе модели серии Honor 400 получат дисплеи с разрешением 1 280x2 800 пикселей, пиковой яркостью 5 000 нит, частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 460ppi.


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#honor 400 #honor 400 pro
Источник: gadgets360.com
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