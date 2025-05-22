Apple утверждает, что в список устаревших моделей были добавлены только варианты iPhone 8 на 64 и 256 Гб

Компания Apple обновила список устаревших устройств, включив в него еще две модели iPhone — iPhone 7 Plus и iPhone 8. Теперь эти смартфоны считаются устаревшими, и их обслуживание и ремонт будут ограничены. Технологический гигант из Купертино обычно прекращает сервисное обслуживание некоторых технологически устаревших продуктов из-за сложностей с поиском комплектующих и ремонтом, хотя и продолжает поддерживать их через обновления программного обеспечения.

iPhone 7 Plus был выпущен на рынок вместе с iPhone 7 в 2016 году и был снят с производства в 2019 году после дебюта серии iPhone 11.

Тем временем Apple представила iPhone 8 на своем первом мероприятии в Apple Park в 2017 году. Распространение телефона в продаже было прекращено технологическим гигантом из Купертино в 2020 году после выхода iPhone SE (2020).

В то время как все конфигурации iPhone 7 Plus были отнесены к категории устаревших, в список попали только варианты iPhone 8 с 64 и 256 Гб памяти. В нем не упоминается модель на 128 ГБ, которая была доступна для покупки в течение более длительного периода.

Список моделей iPhone, которые признаны устаревшими:

iPhone 4 (8 ГБ)

iPhone 5

iPhone 6s (16 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ)

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7 Plus

iPhone 8 (64 ГБ, 256 ГБ)

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS Max

В то же время компания считает продукт устаревшим, если он перестал продаваться более семи лет назад. Все аппаратные услуги, включая ремонт, предоставляемые авторизованными поставщиками услуг Apple (AASP), для таких устройств прекращены. Кроме того, поставщики услуг не могут заказывать у Apple комплектующие для продуктов, отнесённых к этой категории устаревших.

Однако ноутбуки Mac по-прежнему имеют право на продление срока ремонта батареи на срок до 10 лет с момента последнего поступления модели в продажу, но и это зависит от наличия комплектующих.



