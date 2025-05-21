Компания Microsoft выпустила внеплановое обновление KB5061768 для Windows 10, чтобы устранить серьёзные проблемы, вызванные майским обновлением безопасности KB5058379, которое привело к сбоям в работе системы, включая циклы перезагрузки, синие экраны смерти (BSOD) и появление экрана восстановления BitLocker.
Обновление KB5058379, выпущенное 13 мая 2025 года, вызывало сбои на устройствах с включённой технологией Intel Trusted Execution Technology (TXT) на процессорах Intel vPro 10-го поколения и новее. Эта проблема приводила к неожиданному завершению работы службы LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), что, в свою очередь, вызывало автоматическое восстановление системы и запрос ключа восстановления BitLocker. Если ключ не вводился, система не могла загрузиться и зависала в цикле перезагрузки.
Microsoft выпустила обновление KB5061768, которое устраняет эту проблему. Однако оно не распространяется через стандартный центр обновлений Windows и требует ручной установки.
Для решения данной проблемы нужно перейти на сайт Microsoft и скачать версию обновления, соответствующую вашей системе (например, для Windows 10 версии 21H2 или 22H2). Затем нужно запустить скачанный файл .msu для установки обновления.
Если вы столкнулись с подобной проблемой после установки обновления KB5058379, рекомендуется как можно скорее установить обновление KB5061768.