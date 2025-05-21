Microsoft выпустила обновление KB5061768 для Windows 10, чтобы устранить критическую ошибку, вызванную майским патчем KB5058379.

Компания Microsoft выпустила внеплановое обновление KB5061768 для Windows 10, чтобы устранить серьёзные проблемы, вызванные майским обновлением безопасности KB5058379, которое привело к сбоям в работе системы, включая циклы перезагрузки, синие экраны смерти (BSOD) и появление экрана восстановления BitLocker.

Обновление KB5058379, выпущенное 13 мая 2025 года, вызывало сбои на устройствах с включённой технологией Intel Trusted Execution Technology (TXT) на процессорах Intel vPro 10-го поколения и новее. Эта проблема приводила к неожиданному завершению работы службы LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), что, в свою очередь, вызывало автоматическое восстановление системы и запрос ключа восстановления BitLocker. Если ключ не вводился, система не могла загрузиться и зависала в цикле перезагрузки.

Microsoft выпустила обновление KB5061768, которое устраняет эту проблему. Однако оно не распространяется через стандартный центр обновлений Windows и требует ручной установки.

Для решения данной проблемы нужно перейти на сайт Microsoft и скачать версию обновления, соответствующую вашей системе (например, для Windows 10 версии 21H2 или 22H2). Затем нужно запустить скачанный файл .msu для установки обновления.

Если вы столкнулись с подобной проблемой после установки обновления KB5058379, рекомендуется как можно скорее установить обновление KB5061768.