Пользователи сталкиваются с ошибками установки 0x800f0991, 0x80070002, 0x800f081f, 0x80070306 и 0xc0290122

Обновление Windows 11 за май 2025 года с номером KB5058411 оказалось проблемным для многих пользователей, вызывая при установке различные ошибки — 0x800f0991, 0x80070002, 0x800f081f и ряд других.

Даже в новых, недавно установленных системах возникает множество проблем — от повреждённых системных файлов до недостающих компонентов обновления. Удаление и повторная установка, к сожалению, не всегда решают проблему.

После успешной установки обновления пользователи начали сталкиваться с ошибками в Проводнике Windows: интерфейс (панели, кнопки и меню) перестаёт реагировать на действия, особенно при переходе между папками или при открытии контекстных меню. Это серьёзно влияет на удобство использования системы.

Кроме того, некоторые сообщают о более тяжёлых сбоях: зависаниях, нестабильной работе системы, а в отдельных случаях даже синих экранах смерти (BSOD).

Важно отметить, что это обновление — обязательное, так как содержит патчи безопасности. Однако Microsoft ещё не выпустила официального исправления, несмотря на растущие жалобы.

Если вы столкнулись с вышеуказанными проблемами, рекомендуется удалить обновление через «Параметры > Центр обновления Windows > Журнал обновлений > Удалить обновления». Если проблемы сохраняются, рекомендуется отложить установку обновления до выпуска исправлений от Microsoft.