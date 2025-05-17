Компания представит новые инструменты, включая интеграцию с Windows Copilot и локальные ИИ-модели.

Microsoft активно призывает разработчиков интегрировать функции искусственного интеллекта (ИИ) в свои приложения для Windows 11. На предстоящей конференции разработчиков Build 2025 ИИ станет ключевой темой, а специальные сессии помогут разработчикам освоить внедрение ИИ-функциональности в свои приложения.

Одна из таких сессий под названием «Добавление локальных функций ИИ в приложение Windows с помощью WinAppSDK» будет посвящена тому, как использовать встроенные в устройство ИИ-модели и API, чтобы улучшать приложения при сохранении конфиденциальности данных.

Microsoft видит будущее, в котором сторонние приложения смогут подключаться к среде выполнения Windows Copilot Runtime, получать доступ к ИИ-моделям и использовать сторонние сервисы. Такой подход позволит создавать приложения для Windows, обогащённые ИИ-возможностями, особенно на ПК Copilot+, оснащённых локальными ИИ-инструментами.

Кроме того, Microsoft разрабатывает функцию под названием «Действия Windows» (Windows actions), которая использует ИИ для предоставления контекстно-зависимых ярлыков и действий на основе содержимого, отображаемого на экране. Например, при просмотре изображения могут появиться опции вроде «Редактировать изображение» или «Удалить фон».

Все эти ИИ-функции нацелены на повышение удобства и продуктивности при использовании сторонних приложений.