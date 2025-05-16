Samsung работает над инструментом искусственного интеллекта, который превращает неподвижные изображения в короткие реалистичные видеоролики.

Samsung предлагает, пожалуй, один из самых богатых наборов функций искусственного интеллекта на своих смартфонах Galaxy. Приложения в Galaxy S25, позволяющие выполнять несколько действий с помощью одной голосовой команды, - один из самых впечатляющих инструментов искусственного интеллекта, которые появлялись за последнее время.

Компания также улучшила функцию устранения объектов, сделав ее одним из лучших инструментов для удаления нежелательных элементов с фотографий. Теперь, похоже, Samsung работает над еще одной инновационной функцией искусственного интеллекта для устройств Galaxy.

Согласно утечке информации от PandaFlashPro на сайте X, Samsung разрабатывает функцию искусственного интеллекта для своих будущих смартфонов. Хотя телефоны Galaxy в настоящее время не предлагают встроенного генератора «текст в изображение» или «текст в видео», они доступны через Google Gemini, который недавно стал помощником по умолчанию на устройствах Galaxy.

Теперь выясняется, что Samsung создает новый инструмент, который может превратить неподвижное изображение в короткое видео с помощью искусственного интеллекта. Пока неясно, работает ли Samsung в партнерстве с Google над этой функцией, но, учитывая тесные отношения между двумя компаниями, это было бы неудивительно.

Интересно, что Samsung не первая, кто исследует этот вопрос. Китайский бренд Honor уже продемонстрировал подобную возможность на своем новом смартфоне Honor 400 Pro. Их инструмент искусственного интеллекта, основанный на модели Veo 2 от Google, генерирует пятисекундное видео из одной фотографии, анализируя изображение и добавляя к нему реалистичные движения.

Мы не знаем, будет ли генератор изображений в видео от Samsung основан на той же технологии, предложит ли он аналогичные результаты, и вообще, появится ли эта функция. Однако, учитывая, что Samsung всегда стремится добавить больше функций Galaxy AI, чтобы продемонстрировать их во время презентации новых смартфонов, этот слух кажется правдоподобным.

Утечка информации упоминает, что функция появится в «будущих смартфонах», а поскольку Samsung представила Drawing Assist в Galaxy Z Fold 6 в прошлом году, этот новый инструмент может дебютировать в Galaxy Z Fold 7 или Z Flip 7, которые, как ожидается, будут представлены позже этим летом на июльском мероприятии Unpacked.