Новый пользовательский интерфейс на базе Android 16 показывают многообещающее время автономной работы.

В Сети не перестают появляться предварительные изображения One UI 8 - долгожданной следующей версии пользовательского интерфейса Samsung, выход которого запланирован на лето.

В последние несколько часов популярный информатор Тарун Ватс поделился на X интересными подробностями о ещё одних улучшениях, которые реализует корейский производитель в своей программной оболочке.

По данным автора, первые тесты Samsung Galaxy S25 Ultra с бета-версией нового интерфейса на базе Android 16 показывают многообещающее время автономной работы, что может решить проблемы с энергопотреблением, с которыми сталкиваются некоторые пользователи One UI 7.

Тесты, о которых сообщил Тарун Ватс, проводились при разрешении дисплея QHD и с подключением к WiFi, и вот их результаты:

Особенно интересен второй скриншот, согласно которому после 15 часов использования (из них 8 часов с включенным экраном) у смартфона осталось 13 % заряда батареи.

Многие пользователи с обновлением One UI 7 (вышедшим в апреле) столкнулись с чрезмерным расходом батареи, и есть надежда, что прогресс, достигнутый в этой начальной сборке нового интерфейса (обозначенного буквами ZYEF), удастся сохранить в финальной версии.

В прошлом в стабильных версиях программного обеспечения Samsung случалось так, что улучшения, появившиеся в предыдущих бета-версиях, «отменялись», и многие опасаются, что это может произойти снова.