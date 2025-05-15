По словам Трампа, Apple будет «наращивать производство в Соединенных Штатах».

Президент Дональд Трамп заявил, что попросил главу компании Apple Тима Кука прекратить строительство заводов в Индии для производства устройств для США, подталкивая производителя iPhone к расширению внутреннего производства в условиях отхода от Китая.

«Вчера у меня возникла небольшая проблема с Тимом Куком» сказал Трамп о своем разговоре с исполнительным директором Apple в Катаре, где он находится с государственным визитом. «Он строит по всей Индии. Я не хочу, чтобы вы строили в Индии». В результате их беседы Трамп заявил, что Apple «увеличит производство в США».

Комментарии Трампа грозят внести коррективы в план Apple по импорту большей части iPhone, продаваемых в США, из Индии к концу следующего года, ускоряя переход за пределы Китая для снижения рисков, связанных с тарифами и геополитической напряженностью. Apple производит большинство своих iPhone в Китае и не имеет производства смартфонов в США, хотя она пообещала нанять больше работников на родине и обязалась потратить 500 миллиардов долларов на внутреннее производство в течение следующих четырех лет.

Создавать iPhone с нуля в США будет крайне сложно даже для богатой компании Apple. Цепочка поставок для iPhone и квалифицированная рабочая сила для такого точно спроектированного продукта уже много лет сосредоточена в Китае, а в Индии Apple только начала налаживать местные партнерские отношения. Дорогая американская рабочая сила и производство также делают производство iPhone в США нецелесообразным. С другой стороны, Индия — один из самых быстрорастущих рынков Apple с обширной клиентской базой, которая стремится покупать ее культовые продукты.

«Это знакомая тактика Трампа: он хочет заставить Apple больше локализоваться и создать цепочку поставок в США, что не произойдет в одночасье» говорит Тарун Патхак, директор по исследованиям аналитической компании Counterpoint. «Кроме того, производство в США будет намного дороже, чем сборка iPhone в Индии».

На заводах по производству iPhone в Индии выпускается более 40 миллионов устройств в год, что составляет около 20 процентов от годового объема производства Apple. Хотя Трамп подталкивает Apple к производству iPhone в США, отсутствие в стране инженерных и производственных талантов сделает это практически невозможным в краткосрочной перспективе.