Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Кражи электроэнергии в Малайзии выросли на 300% из-за нелегального майнинга
В Малайзии ворам электричества грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Объем незаконных операций по добыче криптовалют в Малайзии вырос на 300 % в период с 2018 по 2024 год, сообщает малазийское издание The Star со ссылкой на крупнейшую в стране компанию по энергоснабжению Tenaga Nasional Berhad (TNB).

Сообщается, что в 2018 году в Малайзии было выявлено 610 случаев незаконного майнинга, а в прошлом году это число возросло до 2 397. Правоохранительные органы страны начали работу по выявлению и пресечению деятельности мест, которые, по их мнению, являются источниками несанкционированных майнинговых операций.

Добыча криптовалют — энергоемкий процесс, требующий от майнеров решения сложных алгоритмов на современных компьютерах, которые должны быть постоянно подключены к электричеству. Регионы, где активно работают кластеры по добыче криптовалют, часто страдают от нехватки электричества и перебоев в работе.

За последние шесть лет правоохранительные органы Малайзии заметили рост числа жалоб на отключение электричества и подозрений в возможном воровстве электроэнергии, говорится в отчете The Star. После того как в прошлом году было зарегистрировано около 2400 случаев незаконного майнинга, Малайзия пытается ужесточить контроль за этой деятельностью.

Власти заметили, что некоторые владельцы недвижимости сообщают о необычно высоких счетах за электричество в сдаваемых ими в аренду помещениях. Счета варьировались от 30 000 RM до 1,2 млн RM (в малайзийской валюте). После расследования этих случаев власти вышли на незаконные майнинговые операции, которыми занимались арендаторы. В докладе утверждается, что примерно в январе этого года более 60 владельцев домов и магазинов из малазийского штата Перак сообщили о высоких счетах за электроэнергию.

Согласно Закону об электроснабжении Малайзии, ворам электроэнергии грозит тюремное заключение сроком до десяти лет, а также штраф в размере 1 миллиона RM, подчеркивается в докладе.

В настоящее время добыча криптовалют в Малайзии не является незаконной, но, как сообщается, майнеры обязаны регистрировать свою деятельность.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#майнинг #кража электроэнергии
Источник: gadgets360.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
3
Россия запускает мегапроект на Чукотке за 1,1 трлн рублей
1
Китай разработал технологию, позволяющую одному кораблю выглядеть на радаре как целая флотилия
2
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 000 сотрудников IT-компаний России
22
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
1
Steam Deck получил функцию ограничения заряда батареи
+
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
4
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Путин предложил Украине продолжить мирные переговоры в Стамбуле
+
Tekken 8 анонсировала второй сезон с новыми персонажами и коллаборациями
+
Китайский алгоритм для FPV-дронов превосходит профессиональных пилотов
+
Path of Exile 2 готовит масштабное обновление игры
+
Электрический кроссовер Toyota C-HR+ предлагает запас хода около 600 км
2
Philips выпускает игровой монитор Evnia 25M2N5200U с частотой обновления 390 Гц и откликом 0,3 мс
+
Doom The Dark Ages демонстрирует приемлемую производительность на Steam Deck
+
OnePlus 14 и Oppo Find X9 оснастят камерами 200 Мп
+
Китайский инженер-любитель установил мировой рекорд скорости для микродронов — 340,78 км/ч
+
Диски с Doom The Dark Ages не содержат игровых данных
+
Европа выдвинула России предложение о 30-дневном прекращении огня и озвучила последствия отказа
3
Украинский морской дрон Seawolf представлен на оборонной выставке DEFEA 2025 в Греции
4

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
+
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
6
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
21
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
3
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
10
Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB, а также флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
1
"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
4
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
1
Когда Microsoft снизит цены на консоли и игры Xbox, если пошлины уже отменили
1

Сейчас обсуждают

Dimkovski
23:26
Игры Marvel для детей. Я в Паука дольше 20 минут играть не смог. И прочие сериии. Ну скучно совсем. Кино увлекательнее, хотя это тоже жвачка для имбецилов.
"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
Dimkovski
23:17
1000 и 3000 серии самые крутые были у Куртки. 4090 - это отдельный экземпляр.. Переход с 4-й на 5-ую серию нет смысла, если разве только тупо денег вагон.
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
4pokalin
23:09
А я слышал что зеленюх давно сторчался и вместо него возят надувную куклу.
Песков заявил, что для России неприемлем «язык ультиматумов» со стороны западных стран
Денис Трофимов
22:58
Подскажите пожалуйста, а где у этой материнки батарейка CMOS? Нигде не могу найти эту информацию.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
Dark_Cloud
22:57
Так-то она мощнее гораздо должна быть но с блеквеллами какая-то шляпа, полгода почти не могут состряпать приличные драйвера версия с изначально ущербной архитектурой, которую невозможно вылечить драйв...
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
slikts
22:57
Ты это НЕ ты...
Песков заявил, что для России неприемлем «язык ультиматумов» со стороны западных стран
Повелитель котов
22:52
Побыстрей бы, ты уж постарайся, плодящий онанизм.
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
XwrieR
22:50
Да это местные боты, не обращай на их коменты вообще внимания
"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
Waramagedon
22:50
тащит любую i7, где его не хватает? Если игровая сборка, то вложение в видеокарту даст больше кадров чем вложение в процессор. А так то можно на встройке работать.
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
Оверкокерс плодят нацизм
22:48
ч.т.д. Оверы – сайт нацистов. Вас скоро закроют. Ожидайте.
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем