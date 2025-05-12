В Малайзии ворам электричества грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Объем незаконных операций по добыче криптовалют в Малайзии вырос на 300 % в период с 2018 по 2024 год, сообщает малазийское издание The Star со ссылкой на крупнейшую в стране компанию по энергоснабжению Tenaga Nasional Berhad (TNB).

Сообщается, что в 2018 году в Малайзии было выявлено 610 случаев незаконного майнинга, а в прошлом году это число возросло до 2 397. Правоохранительные органы страны начали работу по выявлению и пресечению деятельности мест, которые, по их мнению, являются источниками несанкционированных майнинговых операций.

Добыча криптовалют — энергоемкий процесс, требующий от майнеров решения сложных алгоритмов на современных компьютерах, которые должны быть постоянно подключены к электричеству. Регионы, где активно работают кластеры по добыче криптовалют, часто страдают от нехватки электричества и перебоев в работе.

За последние шесть лет правоохранительные органы Малайзии заметили рост числа жалоб на отключение электричества и подозрений в возможном воровстве электроэнергии, говорится в отчете The Star. После того как в прошлом году было зарегистрировано около 2400 случаев незаконного майнинга, Малайзия пытается ужесточить контроль за этой деятельностью.

Власти заметили, что некоторые владельцы недвижимости сообщают о необычно высоких счетах за электричество в сдаваемых ими в аренду помещениях. Счета варьировались от 30 000 RM до 1,2 млн RM (в малайзийской валюте). После расследования этих случаев власти вышли на незаконные майнинговые операции, которыми занимались арендаторы. В докладе утверждается, что примерно в январе этого года более 60 владельцев домов и магазинов из малазийского штата Перак сообщили о высоких счетах за электроэнергию.

Согласно Закону об электроснабжении Малайзии, ворам электроэнергии грозит тюремное заключение сроком до десяти лет, а также штраф в размере 1 миллиона RM, подчеркивается в докладе.

В настоящее время добыча криптовалют в Малайзии не является незаконной, но, как сообщается, майнеры обязаны регистрировать свою деятельность.