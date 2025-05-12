Объясняется это внедрением передовых технологий в новые iPhone

Apple планирует повысить цены на свою линейку iPhone, которая будет запущена осенью этого года, но старается не подавать виду, что повышение цен связано с тарифами США на импорт из Китая, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Компания рассматривает возможность связать повышение цен с другими изменениями, которые могут включать новые функции и дизайн, говорится в сообщении со ссылкой на анонимные источники.

Ожидается, что повышение тарифов обойдется Apple в 900 миллионов долларов в третьем квартале, хотя компания пока не подтвердила, может ли американо-китайская торговая война повлиять на цены ее продукции. Компания также импортирует большую часть своих iPhone из Индии, а не из Китая, чтобы смягчить последствия ростов тарифов.