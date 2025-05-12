LegoGPT - это, по сути, модель искусственного интеллекта для преобразования текста в 3D, где сгенерированные структуры могут быть созданы и в реальном мире.

Недавно исследователи представили новую модель искусственного интеллекта под названием LegoGPT, способную создавать трехмерные конструкции Lego. Эта модель ИИ разработана как проект с открытым исходным кодом, цель которого - определить, могут ли модели ИИ создавать стабильные конструкции, соответствующие законам физики реального мира.

Ученые рассказали о том, как была построена их модель, и опубликовали набор данных, который они использовали в своих исследованиях. Конструкции Lego, созданные с помощью ИИ, были протестированы как людьми, так и роботами, чтобы убедиться в их надежности.

Большая языковая модель (LLM) может генерировать конструкцию Lego из текста, обеспечивая ее физическую устойчивость и возможность сборки. Модель с открытым исходным кодом доступна для загрузки и использования на GitHub с открытой лицензией MIT.

Пользователи могут попросить модель спроектировать «обтекаемый вытянутый сосуд» или «скамью без спинки с подлокотником», и она сгенерирует конструкцию, которая не только соответствует описанию, но и может быть установлена без разрушения конструкции.

Это стало возможным благодаря двум компонентам, из которых состоит LegoGPT, - базовой модели искусственного интеллекта и системе анализа устойчивости. В качестве базовой модели исследователи использовали точно настроенную версию Llama-3.2-Instruct с одним миллиардом параметров. В паре с ней работал Gurobi - математический оптимизационный анализатор, который проводил анализ устойчивости для каждой сгенерированной структуры.

Помимо создания усовершенствованной архитектуры, исследователи также создали набор данных для обучения модели на конструкциях Lego. Этот набор данных, получивший название StableText2Lego, содержит более 47 000 конструкций Lego, состоящих из более чем 28 000 уникальных 3D-объектов. Каждая конструкция сопровождается подробными описаниями, кодами и схемами.

Чтобы убедиться в том, что созданные конструкции действительно устойчивы, исследователи также протестировали их с помощью робота. Роботу было поручено воссоздать конструкции и проверить, могут ли они стоять вертикально. Некоторые конструкции также были воссозданы людьми, чтобы проверить их на устойчивость. В исследовательской работе утверждается, что 99,8% всех конструкций выдержали испытание на устойчивость.