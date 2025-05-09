Следующая игра Battlefield от EA готова к запуску в 2026 году. Хотя точные подробности пока не разглашаются, летний анонс уже не за горами и может пролить свет на особенности игры, механику, оружие и многое другое.

По информации от издателя, следующая часть серии Battlefield, которая пока не имеет официального названия, выйдет в следующем году. Точная дата выхода игры пока не известна. Подробности о графике выхода игры стали частью анонса, сделанного во время последнего квартального отчета о прибылях и убытках компании. С начала этого года игра проходит тестирование в рамках новой инициативы Battlefield Labs.

Battlefield Labs - это система, в рамках которой игроки приглашаются в игру во время активной разработки. Это позволяет разработчикам учитывать отзывы игроков и применять их в игре. EA хочет, чтобы игроки принимали активное участие в процессе разработки, который она называет критической фазой, отмечая, что совместная работа с сообществом является важной частью формирования предстоящего релиза. Если вы еще не зарегистрировались в Battlefield Labs, вы все еще можете это сделать. А если вы хотите опробовать следующую Battlefield до ее запуска, у вас еще будет достаточно времени, учитывая, что EA, скорее всего, проведет больше тестов Labs, поскольку до запуска еще много времени.

EA не называет точную дату запуска следующей Battlefield, но дает игрокам представление о том, чего стоит ожидать. Во время ежеквартального отчета компания заявила, что игра выйдет к марту 2026 года. Конечно, это при условии, что до этого времени не произойдет ничего, что могло бы повлиять на сроки выхода. В конце концов, GTA VI должна была выйти этой осенью. Take-Two неоднократно подтверждала, что работа над игрой продолжается, однако недавно её отложили до мая 2026-го. года. Так что здесь возможно все, и следующий Battlefield не исключает такой возможности.

Еще один момент: EA не утверждает, что игра выйдет именно в марте 2026 года, а лишь говорит, что она выйдет к этому времени. Это кажется надёжным прогнозом, если предположить, что игра не выйдет в 2025 году. Однако это оставляет открытой возможность для релиза в любой момент между январем 2026 и мартом 2026 года. Целых три месяца.

Помимо того, что EA назвала сроки запуска игры, она также подтвердила, когда будет представлена более подробная информация о ней. Некоторые подробности о следующей Battlefield уже всплыли благодаря тестам Battlefield Labs и официальным сообщениям EA. Тем не менее, большинство подробностей об игре остается в тайне. По крайней мере, за пределами того, чем EA уже поделилась.

Однако это изменится в ближайшее время, так как EA планирует поделиться новыми подробностями о следующей Battlefield уже этим летом. Компания не раскрывает, какие именно детали будут представлены, а также не уточняет, на какое именно время лета запланирован анонс.