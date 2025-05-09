Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
EA подтвердила, что следующая игра Battlefield выйдет в начале 2026 года
Следующая игра Battlefield от EA готова к запуску в 2026 году. Хотя точные подробности пока не разглашаются, летний анонс уже не за горами и может пролить свет на особенности игры, механику, оружие и многое другое.

По информации от издателя, следующая часть серии Battlefield, которая пока не имеет официального названия, выйдет в следующем году. Точная дата выхода игры пока не известна. Подробности о графике выхода игры стали частью анонса, сделанного во время последнего квартального отчета о прибылях и убытках компании. С начала этого года игра проходит тестирование в рамках новой инициативы Battlefield Labs.

Battlefield Labs - это система, в рамках которой игроки приглашаются в игру во время активной разработки. Это позволяет разработчикам учитывать отзывы игроков и применять их в игре. EA хочет, чтобы игроки принимали активное участие в процессе разработки, который она называет критической фазой, отмечая, что совместная работа с сообществом является важной частью формирования предстоящего релиза. Если вы еще не зарегистрировались в Battlefield Labs, вы все еще можете это сделать. А если вы хотите опробовать следующую Battlefield до ее запуска, у вас еще будет достаточно времени, учитывая, что EA, скорее всего, проведет больше тестов Labs, поскольку до запуска еще много времени.

EA не называет точную дату запуска следующей Battlefield, но дает игрокам представление о том, чего стоит ожидать. Во время ежеквартального отчета компания заявила, что игра выйдет к марту 2026 года. Конечно, это при условии, что до этого времени не произойдет ничего, что могло бы повлиять на сроки выхода. В конце концов, GTA VI должна была выйти этой осенью. Take-Two неоднократно подтверждала, что работа над игрой продолжается, однако недавно её отложили до мая 2026-го. года. Так что здесь возможно все, и следующий Battlefield не исключает такой возможности.

Еще один момент: EA не утверждает, что игра выйдет именно в марте 2026 года, а лишь говорит, что она выйдет к этому времени. Это кажется надёжным прогнозом, если предположить, что игра не выйдет в 2025 году. Однако это оставляет открытой возможность для релиза в любой момент между январем 2026 и мартом 2026 года. Целых три месяца.

Помимо того, что EA назвала сроки запуска игры, она также подтвердила, когда будет представлена более подробная информация о ней. Некоторые подробности о следующей Battlefield уже всплыли благодаря тестам Battlefield Labs и официальным сообщениям EA. Тем не менее, большинство подробностей об игре остается в тайне. По крайней мере, за пределами того, чем EA уже поделилась.

Однако это изменится в ближайшее время, так как EA планирует поделиться новыми подробностями о следующей Battlefield уже этим летом. Компания не раскрывает, какие именно детали будут представлены, а также не уточняет, на какое именно время лета запланирован анонс.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#battlefield #ea
Источник: androidheadlines.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперкомпьютер НАСА вычислил, что Земля станет непригодной для жизни через миллиард лет
14
В сети продолжают появляться сообщения о выходе из строя процессоров Ryzen 9000 на платах ASRock
3
В 28 крупных городах США зафиксировано проседание грунта со скоростью до десяти миллиметров в год
1
Huawei Pura 80 Ultra может стать первым смартфоном с фирменными сенсорами изображения
+
Американский стартап Glid Technologies разработал автономное дорожно-рельсовое транспортное средство
+
АТОР: Туристы из Индии начали отменять майские поездки в Россию
+
Intel выпустила обновление микрокода для Core 13 и 14 поколения
5
OnePlus 13s получит почти безрамочный дисплей с круглым вырезом для фронтальной камеры
1
Casio G-Shock MRG-BF1000 поступили в продажу в Великобритании по цене £4400
+
Второй трейлер GTA VI собрал 475 миллионов просмотров на разных платформах за первые сутки
+
Bosch не смогла продать заводы в Санкт-Петербурге до их перехода в управление «Газпромом»
1
Intel выпустила новый микрокод для повышения стабильности процессоров LGA 1700
+
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 может получить обновлённую NPU с производительностью до 100 TOPS
+
Hisense U8Q — Mini LED телевизор с частотой 165 Гц и поддержкой Dolby Vision IQ появился в продаже
+
Алан Камминг раскрыл сюжет битвы Людей Икс и Фантастической четверки в «Мстителях: Судный день»
+
Casio представила новые гибридные часы G-Shock с цифровыми и аналоговыми элементами
+
Samsung может оснастить Galaxy S26 чипами Exynos, уступающим продукции Qualcomm
+
Action Bronson представил коллаборационную модель Casio G-Shock GA-2100
+
Вице-президент США считает завышенными требования России на переговорах по Украине
6
AMD отказывается от услуг Samsung и переходит на 4-нм техпроцесс от TSMC
+

Популярные статьи

Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)
13
Как Radeon RX 9070 ХТ стала самой выгодной видеокартой для сборки игрового ПК, и что не так с NVIDIA
12
Новая неядерная водородная бомба Пекина - разбираемся почему это фейк и что это на самом деле
6
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
7
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
7
Как собрать игровой компьютер самому и ничего не сломать — советы от опытного сборщика ПК
1
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

LorDex
14:31
5070ти и 9070хт плюс минус стоят одинаково сейчас. Нужно быть психом или пробитым фанатом чтобы 9070хт купить.
Как Radeon RX 9070 ХТ стала самой выгодной видеокартой для сборки игрового ПК, и что не так с NVIDIA
Софья Рябова
14:27
Хочешь сказать ты играешь в слайдшоу ниже 100 кадров? Картинка плавная, вот что дает 140 кадров. 120 кадров ещё более менее, но всё что ниже это для опущенных.
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
swr5
14:24
Монополии зеленых никогда не было и не будет. Король игрового мира - AMD с его 100% охватом рынка стационарных игровых консолей, а рынок консолей по капитализации больше чем рынок игр для десктопа, и ...
Как Radeon RX 9070 ХТ стала самой выгодной видеокартой для сборки игрового ПК, и что не так с NVIDIA
Укротитель Укропов
14:24
это на каких таких маркетплейсах за 54к можно найти? потом выясняется, что это уценённый товар, ещё припюсовывают свои баллы, которые годами копили, плюс всякие баллы продавцов, которые не на что буде...
Как Radeon RX 9070 ХТ стала самой выгодной видеокартой для сборки игрового ПК, и что не так с NVIDIA
swr5
14:12
"Они хотят отменить достижения цивилизации и установить полный контроль над населением мира. Цели ультраглобалистов на 2030 год сформулированы еще в 2018-м. Первая из них — отмена частной и личной соб...
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
ark-bak
14:11
Так сейчас всё хлипкое, не только текстолит и ключи.
Как собрать игровой компьютер самому и ничего не сломать — советы от опытного сборщика ПК
Alex Z
14:11
выбирал между r7 7700 и 14600kf. выбрал первое. потому что интел идет нахер
6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
swr5
14:09
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
Укротитель Укропов
14:03
согласен, к счастью у нвидии есть конкурент в виде интеловских видеокарт, иначе была бы полная монополия у нвидии.
Как Radeon RX 9070 ХТ стала самой выгодной видеокартой для сборки игрового ПК, и что не так с NVIDIA
Alex Z
14:03
от 3600юаней。если ничего глобального опять не произойдет в ноябре можно будет на распродаже купить юаней за 3300-3400。 не так и дорого по нынешним временам. смотрел тесты не тесты 5060ti16 в большинст...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем