Компания Microsoft объявила о том, что обновление Windows 11 24H2, также известное как Windows 11 2024 Update, теперь доступно для всех совместимых устройств. Компания завершила последний этап поэтапного распространения.

Компания Microsoft официально завершила финальный этап распространения обновления Windows 11 24H2, сделав его доступным для всех совместимых устройств. Это объявление означает завершение постепенного процесса выпуска, который компания планировала для этого обновления операционной системы.

Теперь пользователи устройств с Windows 10 или Windows 11 могут вручную загрузить и установить Windows 11 24H2, если устройство соответствует необходимым требованиям и не имеет ограничений совместимости. Для устройств, работающих под управлением редакций Home и Pro Windows 11 версий 23H2 и 22H2, Microsoft установила автоматическое обновление до версии 24H2.

Windows 11 24H2, также известная как Windows 11 2024 Update, — третье крупное обновление для операционной системы. Несмотря на сохранение общего вида интерфейса, оно представляет значительные технологические улучшения, направленные на оптимизацию общей производительности. Важно отметить, что, хотя обновление уже доступно для всех, некоторые системы могут получить его в ближайшие недели или месяцы.

Среди наиболее значимых новых функций, представленных в Windows 11 24H2, — эксклюзивные возможности для ПК Copilot+, новой категории компьютеров с Windows 11, оснащенных нейронными процессорами (NPU), способными выполнять более 40 триллионов операций в секунду. Среди этих функций — Live Captions для перевода аудио- и видеоконтента, Windows Studio Effects для автоматического улучшения освещения и подавления шума во время видеозвонков, а также Cocreator в Paint для помощи в создании творческих работ.

Среди других примечательных функций — Auto Super Resolution (Auto SR), первое решение на основе искусственного интеллекта, встроенное в операционную систему и предназначенное для автоматического улучшения плавности и детализации высокого разрешения в играх, а также новые функции в приложении Microsoft Photos, такие как Image Creator и Restyle Image, позволяющие пересмотреть существующие фотографии или создать новые с помощью искусственного интеллекта.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на расширение масштабов распространения до последней стадии, обновление все еще может быть заблокировано на некоторых системах: Microsoft ввела блокировку совместимости для некоторых систем из-за обнаруженных несовместимостей. Что касается жизненного цикла продукта, то срок службы Windows 11 версии 24H2 закончится 13 октября 2026 года для редакций Home, Pro, Pro Education и SE. Редакции Enterprise, Enterprise multi-session, IoT Enterprise и Education продолжат поддержку до 12 октября 2027 года, а редакции Enterprise LTSC и IoT Enterprise LTSC будут иметь расширенную поддержку до 9 октября 2029 года и 10 октября 2034 года соответственно.