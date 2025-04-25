Область искусственного интеллекта постоянно расширяется в мобильном секторе, и неудивительно, что ведущие производители Android-смартфонов рассматривают возможность использования альтернатив Google Gemini. Один из таких примеров - компания Samsung, которая, судя по всему, заинтригована возможностью заключить партнерство с Perplexity.

По данным Bloomberg, Perplexity якобы ведет переговоры с Samsung об интеграции своего ИИ-ассистента в устройства Galaxy, но обе компании пока находятся на ранней стадии переговоров, поэтому нет никакой информации о планах корейского гиганта (он может сделать этот ИИ-ассистент по умолчанию, предустановить его на свои устройства или активно продвигать его в своем магазине).

Учитывая тесное сотрудничество Samsung и Google, вероятность того, что корейский производитель заменит Gemini на Perplexity в качестве помощника по умолчанию на своих телефонах, минимальна, но нельзя исключать, что два помощника могут сосуществовать, оставляя пользователям возможность выбирать, каким из них пользоваться. Между тем, этот убедительный слух сопровождается определенной уверенностью: сама Perplexity рассказала TBPN, что работает над собственным браузером для сбора пользовательских данных, которые будут использоваться для предложения целевой рекламы.



