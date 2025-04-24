Индия стремится стать новой мировой фабрикой. Заключив соглашения с Apple и Tesla, эта страна хочет оттеснить Китай.

В то время как торговая война между США и Китаем достигла рекордных показателей, правительство Нарендры Моди запустило очень умную стратегию по привлечению технологических гигантов и позиционированию страны как великой азиатской альтернативы.

Как вы понимаете, цель этого шага - воспользоваться тарифами Трампа в отношении Китая, которые привели к росту затрат американских компаний, и предложить им Индию в качестве безопасного и конкурентоспособного места для создания своей промышленности.

Это то, что уже отмечается в ходе тихих встреч, но они ищут новые рубежи для освоения. Топ-менеджеры Apple, Tesla, Meta, HP и Dell уже побывали там, подыскивая новый дом из-за всех проблем, возникших между США и Китаем.

Моди, в свою очередь, дал понять, что готов принять практически любые условия, лишь бы инвестиции поступали и приводили к увеличению числа рабочих мест, глобальной известности и развитию. Его цель - избавить миллионы индийцев от бедности и превратить Индию в следующую индустриальную сверхдержаву.

Apple - самый яркий пример, ведь всего за год компания увеличила производство в Индии в 1,6 раза: iPhone местной сборки стоят 22 миллиарда долларов, что уже составляет 20% от всех проданных в мире смартфонов.

Tesla, в свою очередь, уже ведет переговоры о создании мегафабрики в Индии. Илон Маск и Моди уже провели несколько бесед, и, согласно правительственным источникам, планируется инвестировать от 3 до 5 миллиардов долларов в завод, который будет производить электромобили для индийского рынка и на экспорт.

Таким образом, пока Китай выходит из игры, Индия становится идеальным партнером для транснациональных корпораций, стремящихся к стабильности и низким издержкам. Стратегия Моди, конечно, не заключается в том, чтобы спровоцировать Пекин и получить нового врага, но он также не хочет упустить золотую возможность.