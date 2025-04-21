Китайский гигант подтвердил, что в общей сложности 8 телефонов Xiaomi и Redmi, выпущенных в период с 2021 по 2022 год, очень скоро перестанут получать обновления Android и останутся на HyperOS 2.0.
Как подтверждает XIAOMIADICTOS, после того, как Xiaomi завершила развертывание HyperOS 2.0 и начала запуск HyperOS 2.1, она также обновила свой сайт поддержки, известный как Xiaomi Security Center, удалив с него почти десяток смартфонов, которые, к сожалению, достигли конца своего срока службы и не будут обновляться дальше HyperOS 2.
В частности, всего 8 телефонов Xiaomi останутся на HyperOS 2 и больше не получат обновлений Android, список которых мы приводим ниже:
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G New Edition
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 12X
- Redmi 10 5G
Как видно из этого списка, все смартфоны Xiaomi 11-й серии перестанут поддерживаться брендом после этого года и останутся на HyperOS 2. Стоит отметить, что эти телефоны до сих пор остаются очень актуальными устройствами и были одними из тех, которые получали больше всего обновлений с момента своего запуска.
Аналогично, Xiaomi 12X, оставшийся незамеченным в 2022 году, также перестанет получать обновления после появления HyperOS 2, а Redmi 10 5G завершит свой цикл поддержки в конце 2025 года.
Как вы, возможно, уже знаете, Xiaomi обновляла свои телефоны в течение максимум 3 лет с момента их выпуска, так что эти 8 смартфонов, выпущенные в 2021 и 2022 годах, уже получили как минимум 3 года обновлений Android.