Компания Xiaomi недавно подтвердила, что 8 ее телефонов останутся на HyperOS 2 и не получат ни HyperOS 3, ни новых обновлений Android.

Китайский гигант подтвердил, что в общей сложности 8 телефонов Xiaomi и Redmi, выпущенных в период с 2021 по 2022 год, очень скоро перестанут получать обновления Android и останутся на HyperOS 2.0.

Как подтверждает XIAOMIADICTOS, после того, как Xiaomi завершила развертывание HyperOS 2.0 и начала запуск HyperOS 2.1, она также обновила свой сайт поддержки, известный как Xiaomi Security Center, удалив с него почти десяток смартфонов, которые, к сожалению, достигли конца своего срока службы и не будут обновляться дальше HyperOS 2.

В частности, всего 8 телефонов Xiaomi останутся на HyperOS 2 и больше не получат обновлений Android, список которых мы приводим ниже:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G New Edition

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12X

Redmi 10 5G

Как видно из этого списка, все смартфоны Xiaomi 11-й серии перестанут поддерживаться брендом после этого года и останутся на HyperOS 2. Стоит отметить, что эти телефоны до сих пор остаются очень актуальными устройствами и были одними из тех, которые получали больше всего обновлений с момента своего запуска.

Аналогично, Xiaomi 12X, оставшийся незамеченным в 2022 году, также перестанет получать обновления после появления HyperOS 2, а Redmi 10 5G завершит свой цикл поддержки в конце 2025 года.

Как вы, возможно, уже знаете, Xiaomi обновляла свои телефоны в течение максимум 3 лет с момента их выпуска, так что эти 8 смартфонов, выпущенные в 2021 и 2022 годах, уже получили как минимум 3 года обновлений Android.