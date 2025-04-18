Ожидается, что в будущих моделях iPhone 18 для чипа A20 будет использован 2-нм техпроцесс TSMC, который обещает значительное повышение производительности и энергоэффективности. Однако более высокая стоимость производства может отразиться на конечной цене для потребителей.

Поколение iPhone, которое выйдет в конце 2026 года, ознаменует собой серьезный прорыв в полупроводниковой технологии, но может негативно отразиться на карманах потребителей. Ожидается, что в моделях iPhone 18 будет использоваться новый чип A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC, что может значительно увеличить производственные затраты компании.

Подтверждение выбора этой технологии поступило из нескольких надежных отраслевых источников. Утечка Digital Chat Station, активная на Weibo и имеющая контакты в китайской цепочке поставок, недавно подтвердила то, что уже предвидели аналитики Минг-Чи Куо и Джефф Пу, сделав переход Apple на эту технологию практически неизбежным.

В прошлом году компания из Купертино внедрила 3-нм чипы в свои iPhone и Mac, значительно повысив производительность по сравнению с предыдущей 5-нм технологией: по официальным данным, этот шаг привел к тому, что GPU стали на 20% быстрее, CPU - на 10%, а нейронный движок стал вдвое производительнее. Модели iPhone, ожидаемые в конце этого года, будут оснащены процессорами, изготовленными по технологии N3P от TSMC - улучшенной версии 3-нм техпроцесса. Однако ожидается, что переход на 2-нм техпроцесс обеспечит еще больший прирост производительности и энергоэффективности.

Так называемые «3-нм» и «2-нм» технологические процессы представляют собой разные технологические поколения в производстве полупроводников, каждое из которых характеризуется определенными конструктивными параметрами и архитектурными структурами. Постепенное уменьшение этих числовых значений отражает непрерывную миниатюризацию транзисторов, позволяющую увеличить плотность компонентов в одном чипе. Эта эволюция часто приводит к повышению вычислительной производительности и оптимизации энергопотребления. Чтобы удовлетворить ожидаемый высокий спрос, тайваньский гигант уже начал строительство двух специализированных заводов, предназначенных исключительно для производства этих новейших чипов, и одновременно ведет процесс получения разрешения на строительство третьего завода.

Расширение производственных мощностей TSMC для 2-нм технологии является четким показателем стратегической важности этого технологического развития и ожидаемых объемов производства. Менее интересный для потребителей аспект касается возможного роста цен: поскольку Apple является первым крупным заказчиком нового производственного процесса, компания, скорее всего, столкнется с более высокими затратами, что может привести к повышению цен на iPhone 18. Хотя Apple и получила временное освобождение от пошлин на импорт товаров из Китая, такая ситуация может продлиться недолго.