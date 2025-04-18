В новых драйверах GeForce Game Ready 576.02 NVIDIA не только внесла ряд исправлений, но и оптимизировала производительность видеокарт RTX 5000 и RTX 4000, повысив ее до 7,5 %.

Как сообщается, NVIDIA выпустила новые драйверы GeForce Game Ready 576.02, с помощью которых она пытается исправить ситуацию с RTX 5000 после не самого удачного запуска. Новые драйверы не только исправляют ошибки и проблемы, обнаруженные в последние месяцы, но и обеспечивают небольшой прирост производительности.

Об этом сообщили пользователи на Reddit, которые также поделились скриншотами как предыдущих драйверов, так и последнего релиза. Первое улучшение касается энергоэффективности, в частности, для GeForce RTX 5070: частота в режиме ожидания снижена со 180 МГц до всего 22 МГц. Аналогичная ситуация и с RTX 5060 Ti, которая теперь ограничивает потребление в режиме ожидания всего до 7 Вт, также на частоте 22 МГц.

Однако более интересным является повышение производительности. Один из пользователей поделился своими результатами в 3DMark, где RTX 5080 показал прирост в 4,3%. В ответ другой пользователь показал результаты, свидетельствующие об улучшении на целых 7,5%, опять же с RTX 5080.

Улучшение на 5-7% наблюдалось и в играх, причем не только с RTX 5080. В целом, есть отчеты по всей линейке видеокарт GeForce RTX 5000, включая последнюю RTX 5060 Ti. Удивительно, но некоторые пользователи отмечают 3-4-процентные улучшения даже на видеокартах предыдущего поколения RTX 4000.

Новые драйверы NVIDIA, к сожалению, не устраняют все проблемы, о которых сообщалось в последние недели, но вносят длинный список оптимизаций и исправлений, которые должны значительно улучшить стабильность работы новых GPU.