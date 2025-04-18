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Vlad_37
Google выпустила Android 16 Beta 4 перед выходом стабильной сборки
Google расширяет поддержку своей самой стабильной бета-версии для OnePlus и Xiaomi, приближая дату выхода финальной версии к июню 2025 года.

Google делает еще один шаг на пути к финальной версии своей операционной системы с помощью революционной бета-версии. Впервые к тестированию с самого начала присоединяются такие производители, как OnePlus и Xiaomi, что значительно расширяет число совместимых телефонов. Корректировки режима «Не беспокоить» и улучшение производительности завершают техническую разработку, а последние штрихи будут сделаны перед финальным релизом в июне.

Как сообщает Android Authority, четвертая бета-версия Android 16 поставляется с пометкой Stable Platform, что на языке Google означает, что ключевые функции уже закрыты. Этот релиз не отстает от графика и, в качестве новой функции, распространяет программу на телефоны других брендов, не входящих в экосистему Pixel.

Самое интересное в этой бета-версии, как мы уже говорили, то, что она нарушает традицию эксклюзивности Pixel. OnePlus и Xiaomi уже участвуют в программе, хотя мы пока не знаем, какие именно телефоны получат обновление на этом этапе. Это изменение стало неожиданностью, потому что раньше Google оставляла бета-версии почти исключительно для своих устройств. В Маунтин-Вью стремятся вовремя обнаружить специфические ошибки, которые могут появиться в аппаратном обеспечении других производителей, чтобы финальная версия вышла более отточенной.

Google придерживается своей первоначальной дорожной карты с небольшими изменениями. Публичное тестирование будет продолжаться в течение апреля и мая, а окончательные доработки ожидаются в ближайшие недели. Все указывает на то, что стабильная версия появится, как и планировалось, в конце июня. Для тех, у кого есть Pixel, это означает скорые летние обновления, в то время как пользователям Samsung, Xiaomi и OnePlus, вероятно, придется подождать до осени, чтобы увидеть Android 16 с собственным пользовательским интерфейсом от каждого производителя. Тем не менее, благодаря столь раннему сотрудничеству, возможно, что сроки будут короче, чем в другие годы.

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#xiaomi #oneplus #android 16
Источник: andro4all.com
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