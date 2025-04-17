Компания Samsung выпустила новые обновления, которые затронули последние смартфоны производителя: изменения коснулись флагманов Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, а также моделей среднего класса Samsung Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G и Galaxy A26 5G.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra начинают получать апрельские патчи безопасности 2025 года, начиная с Южной Кореи. Обновление распространяется через прошивку S93*NKSU2AYD9 и, как ожидается, будет распространено в других странах и по всему миру в течение нескольких часов или дней.

Как мы уже видели в сводке, выпущенной Samsung в последние несколько дней, апрельские патчи безопасности 2025 года включают в себя 56 исправлений: большинство из них (42) затрагивают операционную систему Android в целом (Common Vulnerabilities and Exposures, CVE), а остальные (14) - устройства Samsung в частности (Samsung Vulnerabilities and Exposures, SVE). Среди CVE пять были отмечены как критический уровень, в то время как среди SVE таковой является только одна.

Как и ожидалось в последние дни, помимо исправлений безопасности, обновление привносит в смартфоны и другие новые функции: усовершенствования камеры и новая анимация зарядки, а также общие улучшения стабильности. Кроме того, появилась долгожданная новая функция: теперь смартфоны серии Galaxy S25 могут отображать виджет воспроизведения медиафайлов в области уведомлений, а также в области быстрых настроек и в строке состояния (в виде таблетки в стиле Now Bar). Эта функция была доступна на «старых» устройствах, обновленных до One UI 7 (например, на серии Galaxy S24), но до сих пор не была доступна на новых флагманах.

Обновления распространяются и на устройства среднего класса Samsung: Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A26 5G. Все три Android-смартфона получают апрельские патчи безопасности 2025 года.

Galaxy A56 начинает получать обновление в Таиланде с прошивкой A566BXXS2AYD3, а Galaxy A36 и Galaxy A26 получают прошивки A366BXXS2AYC4 и A266BXXS2AYC1 в Италии и Европе, для загрузки которых требуется около 290 МБ и 440 МБ. Апрельские патчи, как уже говорилось выше, приносят в общей сложности 56 исправлений безопасности. В остальном никаких особых нововведений нет: компания из Сеула добавила общие улучшения для стабильности системы, а также исправила несколько неопределенных ошибок.