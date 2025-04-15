В версии 2.25.12.9 beta для некоторых пользователей Android реализована возможность делиться видеороликами в статусе длиной до 90 секунд.

Команда разработчиков WhatsApp продолжает трудиться над улучшением популярного мультиплатформенного сервиса обмена мгновенными сообщениями, внедряя новые функции и исправляя ошибки, обнаруженные пользователями.

Одним из подобных нововведений являются обновления статуса, а в версии 2.25.12.9 beta для некоторых пользователей Android реализована возможность делиться видеороликами длиной до 90 секунд.

Как видно на этом скриншоте, некоторые бета-тестеры могут опробовать новую функцию, которая увеличивает текущий лимит для размещения видео с 60 до 90 секунд.

Поскольку предыдущее увеличение лимита с 30 до 60 секунд было хорошо воспринято пользователями, велика вероятность, что и это увеличение будет воспринято так же.

На данный момент нет информации о том, когда эта новая функция станет доступна всем пользователям благодаря ее внедрению в стабильную версию приложения.