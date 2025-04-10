Компания Microsoft выпустила обязательное апрельское обновление для Windows 11, в котором появились функции на основе искусственного интеллекта и исправлено несколько уязвимостей в системе безопасности. Обновление улучшает пользовательский опыт по нескольким направлениям, от семантического поиска до перевода в реальном времени, но не для всех устройств.

Компания Microsoft выпустила накопительные обновления KB5055523 и KB5055528 для Windows 11 для версий 24H2 и 23H2 соответственно. Эти обновления не только исправляют проблемы безопасности, но и представляют новые функции, которые значительно улучшают работу пользователей, особенно на компьютерах Copilot+.

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Среди основных новых возможностей — реализация поиска на основе искусственного интеллекта для ПК Copilot+. Эта функция использует модели семантического индексирования наряду с традиционным лексическим индексированием, что делает поиск документов, фотографий и настроек в Windows 11 более простым и интуитивно понятным.

Обновление также вносит значительные улучшения в области доступности и коммуникации. На компьютерах Copilot+ на базе AMD и Intel появились субтитры и перевод в реальном времени, теперь они поддерживают перевод с более чем 44 языков. Эта функциональность распространяется на видеозвонки в реальном времени, записи и потоковый контент. Для пользователей компьютеров Copilot+ на базе Snapdragon Microsoft представила возможность перевода в режиме реального времени на упрощенный китайский язык.

Голосовой доступ получил значительное обновление благодаря внедрению команд на естественном языке. Эта функция дает пользователям возможность произносить команды, используя слова и синонимы, а не заранее заданные команды, как это было раньше. Кроме того, голосовой доступ теперь поддерживает упрощенный и традиционный китайский языки.

Обновление также вносит улучшения в пользовательский интерфейс и удобство набора текста. Для сенсорной клавиатуры была введена новая раскладка, которая включает вертикально выровненные кнопки быстрого доступа для улучшения навигационных схем контроллера. Кроме того, на панель задач был добавлен новый значок для улучшения поиска эмодзи и других панелей. В области персонализации Microsoft представила поддержку виджетов для экрана блокировки на устройствах в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Кроме того, для европейских пользователей в Windows Search была улучшена поддержка веб-поиска, который теперь открывает результаты поиска в браузере пользователя по умолчанию.

Что касается безопасности, то апрельское обновление 2025 устраняет несколько критических уязвимостей. Всего было исправлено 134 недочета, включая активно эксплуатируемую уязвимость нулевого дня. Этот недостаток, обозначенный как CVE-2025-29824, касался получения повышенных привилегий драйвером файловой системы Windows Common Log и позволял локальным злоумышленникам получить системные привилегии на устройстве. Среди других исправленных уязвимостей — 49 уязвимостей, связанных с повышением привилегий, 31 уязвимость удаленного выполнения кода, 17 уязвимостей, связанных с раскрытием информации, и 14 уязвимостей, связанных с отказом в обслуживании. Microsoft также исправила 11 уязвимостей, классифицированных как «критические», все они связаны с удаленным выполнением кода. Интересно, что уязвимость нулевого дня CVE-2025-29824 была использована группировкой вымогателей RansomEXX для получения повышенных привилегий на взломанных системах.

Обновление также включает улучшения производительности и стабильности системы. Были исправлены общие проблемы, например ошибка, которая могла привести к синему экрану с PDC_WATCHDOG_TIMEOUT при возобновлении работы из спящего режима. Также были исправлены проблемы с ориентацией экрана на устройствах 2-в-1 и отображением описания виртуальной карты сетевого интерфейса. Microsoft также внесла некоторые изменения в существующие функции: «предлагаемые действия», которые отображались после копирования телефонного номера или будущей даты в Windows 11. Аналогичным образом, функция «История местоположения» была удалена, что привело к удалению соответствующих настроек с раздела «Конфиденциальность и безопасность».

Некоторые известные проблемы остались: например, ошибка, не позволяющая играть в Roblox из Магазина приложений на компьютерах ARM, еще не исправлена. Кроме того, в Windows 11 по-прежнему может ошибочно отображаться ошибка 7023, связанная с SgrmBroker.exe.