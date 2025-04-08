Новый блокировщик безопасности препятствует обновлению до Windows 11 24H2 в системах, использующих драйвер sprotect.sys от SenseShield Technology. Этот компонент, используемый для защиты шифрования в программном обеспечении безопасности и корпоративных решениях, вызывает BSoD (синие экраны).

Компания Microsoft ввела новый блок совместимости при обновлении до Windows 11 24H2 на компьютерах, использующих драйвер sprotect.sys, разработанный компанией SenseShield Technology. Решение было принято после обнаружения проблем, из-за которых обновленные системы становились непригодными для использования, выдавая ошибки BSOD (синие экраны смерти).

Драйвер, о котором идет речь, обеспечивает функциональность криптографической защиты и обычно используется в специализированных программах безопасности и корпоративных решениях. Особую сложность представляет тот факт, что данный компонент может автоматически устанавливаться в процессе инсталляции множества различных приложений, что затрудняет предварительное определение его присутствия в системе.

Несовместимость затрагивает все версии драйвера sprotect.sys (в частности, версии 1.0.2.372 и 1.0.3.48903), а также может повлиять на недавно приобретенные компьютеры, а не только на старые системы. Microsoft присвоила идентификатор защиты 56318982. IT-администраторы могут использовать этот идентификатор в отчетах Windows Update for Business, чтобы проверить, какие конечные точки затронуты проблемой. Пользователи редакций Windows Home или Pro могут проверить наличие блокировок безопасности через путь «Пуск» > «Параметры» > «Обновление Windows», выбрав «Проверить наличие обновлений Windows».

Если устройство затронуто блокировкой обновлений, появится сообщение о том, что «обновление уже идет» и «в данный момент нет ничего, что требует вашего внимания», сопровождаемое ссылкой, перенаправляющей на веб-страницу с дополнительной информацией об активных средствах защиты для ПК. Microsoft настоятельно рекомендует пострадавшим пользователям не пытаться обновить систему вручную, используя различные доступные методы, даже официальные, до тех пор, пока проблема не будет решена. Принудительное обновление может вывести систему из строя и привести к потере данных.