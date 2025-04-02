Компания Microsoft приступила к изменению исторического экрана ошибок в Windows 11. Новая версия отказалась от характерного синего цвета в пользу черного фона и удалила такие знаковые элементы, как нахмуренный смайл и QR-код.

Знаменитый «синий экран смерти» Windows, известный во всем мире как BSOD (Blue Screen of Death), больше не будет голубым. В новых сборках Windows 11 24H2 с этим культовым интерфейсом произойдет полный переворот: компания из Редмонда решила кардинально изменить самый узнаваемый экран ошибок операционной системы, превратив его из традиционного синего фона в черный.

Это изменение представляет собой не просто косметическое обновление: это полная переработка. Пользователи Windows знакомы с этим экраном с 1990 года, когда он впервые появился в Windows 3.0, и с тех пор он остается принципиально неизменным - по крайней мере, в плане цвета, даже с появлением новых пользовательских интерфейсов, таких как Windows 7 и Windows 10.

Новый «Черный экран смерти» сохранил свою основную функцию - информировать о критической проблеме в системе, но в другом виде. Предыдущая версия отображала подробное сообщение, сопровождаемое опечаленным смайлом и QR-кодом для облегчения поиска решения в Интернете. В обновленной версии, напротив, отображается только сообщение «Ваше устройство столкнулось с проблемой и нуждается в перезагрузке», что делает текст более читабельным, но удаляет потенциально полезную техническую информацию для диагностики проблемы. Компоненты, вызвавшие проблему, по-прежнему будут написаны внизу в две строки с указанием кода сбоя и поврежденного файла.

С помощью этого нововведения Microsoft хочет сделать интерфейс своей операционной системы более единообразным для разных экранов. Однако в данном случае новый BSOD слишком похож на экран обновления и может сбить с толку неопытных пользователей, которые могут не отличить обычное обновление системы от критической ошибки. Соответственно, это изменение может усложнить работу IT-администраторов, которым часто приходится помогать начинающим пользователям в устранении неполадок.

Microsoft уже экспериментировала с «черным экраном смерти» в ранних версиях Windows 11, но этот вариант так и не дошел до серийной версии. Главное отличие заключается в том, что предыдущий вариант представлял собой просто традиционный синий экран с черным фоном, сохраняя все оригинальные информационные элементы, такие как хмурый смайл, QR-код и технические подробности об ошибке. В новой версии интерфейс полностью переосмыслен. Для пользователей программы Windows Insider экран сохранит те же функции, но с зеленым фоном - такой выбор облегчает определение версии системы во время тестирования и диагностики.

В настоящее время новый черный экран смерти распространяется среди всех тестеров, работающих под управлением Windows 11 24H2 или более поздней версии, в рамках программы Windows Insider. Обычным пользователям придется подождать еще несколько недель, прежде чем они смогут увидеть это изменение на своих системах, работающих под управлением стабильной версии. Вероятно, Microsoft придется оценить отзывы пользователей и рассмотреть возможные корректировки перед выпуском финальной версии, которая, возможно, будет иметь некоторые отличия от распространяемой в данный момент модели.